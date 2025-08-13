Оперная певица Мария Мудряк завершила гастрольный тур в Китае. Выступления прошли на главных оперных сценах страны — в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине и в Grand Opera House города Сиань, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба "Астана Опера"

Сообщается, что это уже пятые гастроли певицы в Китае. Артистка дебютировала в новой для себя партии графини Альмавива в опере Моцарта «Свадьба Фигаро». Ранее она исполняла партию Сюзанны в той же опере, однако в этом году впервые представила публике образ графини — героини, чьи сложные эмоции придают постановке глубокую драматичность и художественную выразительность.

Мария Мудряк родилась в Казахстане, с раннего возраста проявила выдающиеся вокальные способности. С 10 лет обучалась в Италии, где начала карьеру в детском хоре легендарного театра Ла Скала. Выпускница Миланской консерватории имени Джузеппе Верди, сегодня она выступает на ведущих оперных сценах мира и входит в список десяти лучших сопрано планеты по мнению международных музыкальных критиков.

Следующее выступление певицы состоится в октябре текущего года в Италии, в театре Перголези (г. Йези), где она откроет сезон в партии Донны Анны из оперы «Дон Жуан». Таким образом, Мария завершит исполнение трёх центральных женских ролей в оперной трилогии Моцарта.