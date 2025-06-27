Казахстанская оперная певица Мария Мудряк дебютирует в партии графини Альмавива в постановке оперы В. Моцарта «Свадьба Фигаро» в Китае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и интеграции РК

Фото: Минкультуры РК

15, 17 и 19 июля артистка выступит в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине.

8-10 августа - на сцене Grand Opera House в городе Сиань

Для Марии Мудряк это уже пятые гастроли в Китае. Ранее в опере «Свадьба Фигаро» она исполняла партию Сюзанны, в этом году впервые выступит в роли графини Альмавива – героини, чьи глубокие и порой противоречивые эмоции придают опере особую драматичность и эмоциональную насыщенность.

Напомним, Мария Мудряк родилась в Казахстане и с раннего детства проявляла талант к пению. С 10 лет обучалась вокалу в Италии, где начала свою карьеру в детском хоре театра Ла Скала. Затем певица окончила Миланскую консерваторию им. Дж. Верди и сейчас выступает на ведущих оперных сценах мира. Певица входит в число десяти лучших сопрано планеты.

Гастроли в Китае – это очередной шаг в блестящей международной карьере певицы и возможность для публики вновь насладиться ее уникальным голосом и актерским мастерством.