Марко Рубио утвержден на пост госсекретаря США

США
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С января 2011 года республиканец является членом Сената. Он представляет в верхней палате Конгресса штат Флорида

Фото: Reuters / Nathan Howard

Сенат Конгресса США в понедельник утвердил кандидатуру Марко Рубио на пост руководителя Госдепартамента. Трансляцию вел телеканал C-SPAN, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США ранее 20 января проголосовал за выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Рубио на должность госсекретаря и рекомендовал верхней палате полного состава утвердить сенатора на этот пост.

Марко Рубио родился в Майами, штат Флорида, 28 мая 1971 года в семье кубинских эмигрантов. В 1993 году закончил Флоридский университет, в котором изучал политические науки, а в 1996 получил степень кандидата юридических наук в университете Майами.

В 2000 году Рубио стал членом палаты представителей штата Флориды, где в 2005 году стал спикером палаты. Он покинул палату представителей штата в 2008 году, после чего некоторое время занимался преподавательской деятельностью.

В 2011 году Рубио был избран в Сенат США.

В ходе слушаний в сенате Рубио заявил, что во внешней политике будет руководствоваться отстаиванием национальных интересов и отдавать приоритет мирным методам урегулирования споров с другими странами, но с позиции силы, отметил Interfax.ru.

#США #госсекретарь #Марко Рубио

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