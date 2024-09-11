Мартин Хаук поделится опытом с казахстанскими специалистами

Хаук был признан лучшим тренером года USAW по греко-римской борьбе 2023 года

Фото: пресс-служба НОК РК

Федерация спортивной борьбы Казахстана проведет курсы повышения квалификации тренеров и судей. Поделиться своим опытом был специально приглашен лучший тренер года USAW по греко-римской борьбе 2023 года, преподаватель UWW Мартин Хаук, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

«Я проведу специальный семинар по нюансам обновлений в правилах борьбы. Потому что UWW часто вносит изменения. Наши тренеры и спортсмены должны знать о них. Часто в спорных ситуациях это помогает нашим спортсменам добиться хороших результатов», - отметил международный судья Игорь Лигай.

На парижской Олимпиаде работали два казахстанских арбитра, отметили в НОК.