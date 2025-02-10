Маск предлагает закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»

Глава Департамента государственной эффективности (DOGE), бизнесмен и миллиардер Илон Маск написал об этом в соцсети X

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Бизнесмен заявил, что эти радиостанции «больше никто не слушает», но они «сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков», передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Маск ответил на пост бывшего главы Национальной разведки США Ричарда Гренелла, спецпосланника президента Дональда Трампа по особым поручениям. Гренелл назвал радиостанции «пережитком прошлого», который финансируется за счет налогоплательщиков.

Бизнесмен написал в ответ, что их нужно закрыть, так как их «больше никто не слушает». Он сравнил радиостанции с «сумасшедшими левыми радикалами, которые разговаривают сами с собой» и «сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков».

Ранее Маск заявил, что финансирование государством СМИ, таких как Associated Press и Politico, — пустая трата денег налогоплательщиков, и пообещал прекратить «расточительные расходы». Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила планы прекратить финансирование Politico.

После прихода к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID вынуждены уйти в административный отпуск. Суд в Вашингтоне в итоге заблокировал решение Трампа отправить более 2 000 сотрудников в отпуск.

Маск назвал USAID преступной организацией, которой «пора умереть». По его словам, Трамп согласился с тем, что ее нужно закрыть. После этого штаб-квартира агентства в Вашингтоне прекратила работу.