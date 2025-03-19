Массаж и ЛФК с доставкой на дом

Идею приезжать, и даже с оборудованием, чтобы провести процедуры маломобильным больным, воплотил в жизнь спортивно-реабилитационный центр «Асар».

– Мы работаем не первый год и знаем, что людям с инвалидностью часто бывает сложно добираться до нашего центра, – говорит создатель и директор «Асара» Ельдос Баялышбаев. – Есть те, кто днем работает, но нуждается, например, в лечебной физкультуре, а есть и лежачие больные, для которых просто спуститься с этажа – уже проблема. Вот мы и запустили проект по реабилитации на дому. Хочу выразить благодарность акиму области Жетысу Бейбиту Исабаеву за поддерж­ку нашей идеи.

Согласно разработанной программе, реабилитацию проходят две группы пациен­тов – дневная и вечерняя. Специалисты выезжают к этим людям на дом, оказывают им услуги оздоровительного массажа и лечебной физкультуры. В составе мобильной выездной брига­ды «Асара» – массажист, инструктор ЛФК и водитель.

Одна из пациентов центра, Анара Басшигулова, уже много лет борется с последствиями инсульта.

– У жены инсульт был 11 лет назад, – рассказы­вает ее супруг Канат Косуханов. – Ей нужны постоянные занятия лечебной физкультурой, массаж. Но мы живем в многоэтажке на третьем этаже, нет ни подъемника, ни пандуса, ни лифта. Нам очень трудно выходить из дома, чтобы посещать реабилитационный центр.

А тут реабилитационный центр сам приходит к Анаре.

– Даже специальную разборную кровать, чтобы было удобнее делать массаж, ребята привозят с собой, – рассказывает Канат Косуханов. – И Анара получает процедуры на дому. Ельдосу Баялышбае­ву за его заботу об инвалидах огромное спасибо.

Директор легендарного частного реабилитационного центра для инвалидов «Асар» и сам в прошлом инвалид-колясочник. Десять лет назад после тяжелейшей травмы мужчина, снова встав на ноги, принял решение помогать инвалидам, создал для них сначала спортивный центр, потом Центр реабилитации, построил для него новое здание, оборудованное всем необходимым. Здесь есть даже экзоскелет.

– Оборудование куплено нашим центром на гранты, – отметил Ельдос Баялышбаев. – Мы единственная организация в Казахстане, которая трижды была удостоена специальных грантов Японии по программе «Корни травы». Эта страна поддержала приобретение для нашего центра специаль­ного оборудования на 136 миллионов тенге.

За десять лет работы реабилитацию в центре прошли более 4 000 человек с инвалидностью, половина из них научилась здесь самос­тоятельно передвигаться. Теперь центр буквально поехал по домам тех, кто не может его посещать.

– До конца текущего года данной услугой планируется охватить более двухсот человек, – сообщил руководитель областного управления координации занятости населения и социальных программ Ермек Мизамбаев. – В планах – распространить услугу и на близлежащие к Талдыкоргану районы. Со стороны государства выделены значительные средства – 30 миллионов тенге на заработную плату задействованным в проекте работникам.

Тем временем в области Жетысу уровень доступности инфраструктуры для людей с инвалидностью дос­тиг 69%. Об этом сообщает пресс-служба акима области Бейбита Исабаева.

«Это лучший показатель в стране, где в среднем он составляет 50–55%, – говорится в сообщении. – За 2022–2024 годы в регионе адаптировано 625 объектов. А в этом году будет адаптировано еще 195 – как государственных, так и частных. При этом для госучреждений предусмотрено на данные цели бюджетное финансирование».

В регионе функциони­руют 13 учреждений, оказывающих специальные социальные услуги для лиц с инвалидностью.

«К примеру, в 2023 году на берегу озера Алаколь на базе резиденции акимата района был создан реабилитационный детский лагерь, – отмечают в пресс-службе акима облас­ти. – В том же году совместно с фондом «Қамқорлық» был открыт Центр для детей с аутизмом и другими нарушениями психического развития. В текущем году в областном центре начнется строительство реабилитационного цент­ра на 150 мест. Завершение стройки запланировано на следующий год».