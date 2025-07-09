Масштабируя передовой опыт
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Валентина Мелехова
В ближайшие три года в сфере АПК Костанайской области будет осуществлено без малого сто инвестиционных проектов. Часть из них будет реализована в рамках программы по внедрению опыта Северо-Казахстанской области, предполагающей как строительство новых предприятий, так и расширение действующих. Для этих целей из госбюджета предусмотрено финансирование, частично – на возвратной основе: деньги в виде кредитов под льготные проценты будут выданы региональным предпринимателям.