Масштабируя передовой опыт

Инвестиции
731
Валентина Мелехова

В ближайшие три года в сфере АПК Костанайской области будет осуществлено без малого сто инвестиционных проектов. Часть из них будет реа­лизована в рамках программы по внедрению опыта Северо-Казахстанской области, предполагаю­щей как строительство новых предприятий, так и расширение действующих. Для этих целей из госбюджета предусмотрено финансирование, частично – на возвратной основе: деньги в виде кредитов под льготные проценты будут выданы региональным предпринимателям.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Всего намечено осуществить 93 проекта, – рассказал руководитель управления сельского хозяйства акимата Костанайской области Ибрагим Бекмухамедов. – Финансирование в виде кредитования будет осуществляться через поверенного агента – АО «СПК «Тобол». Займы аграриям выдадут сроком на 10 лет, причем сумма кредитования не должна превышать 5 миллиардов тенге. Ставка вознаграж­дения составит 3,5 процента. Это беспрецедентный кредит, направленный на развитие АПК.

За два последних года в аграрный сектор Костанайской облас­ти было направлено 20 млрд тенге: 15 млрд в 2023-м и 5 млрд –
в 2024-м. На деньги первого транша профинансировано строительство двух крупных объектов – завода сырной продукции и мельничного комплекса стоимостью 7,3 млрд и 3 млрд тенге соответственно.

Оба предприятия принципиально важны для экономики региона. С вводом первого будет полностью обеспечена потребность внутреннего рынка облас­ти. Ежегодно компания будет выпускать 10 тыс. тонн сырной продукции 20 видов. При этом часть ее предназначена для вывоза на экспорт. С запуском нового мельничного комплекса производство муки в регионе увеличится на 85 тыс. тонн.

Кроме того, в селах Костанайской области построены три молочно-товарные фермы. Еще четыре на подходе – их введут в эксплуатацию до конца 2025-го.

Также из транша минувшего года прокредитованы два проекта по орошаемому земледелию стоимостью 1 млрд тенге каждый. В нынешнем году для масштабирования опыта Северного Казахстана на строительство и расширение предприятий АПК региона выделено 18 млрд тенге.

Еще более 80 млрд выделят для выдачи займов через АО «СПК «Тобол». На эти деньги в 2025-м планируется прокредитовать 34 инвестпроекта, в числе которых 11 молочно-товарных ферм, семь объектов по переработке сельхозпродукции, шесть – в области мясного животноводства, четыре – по производству рыбной продукции, три овощехра­нилища и три птицефабрики мясного направления.

Всего же в период с 2025 по 2027 год в Костанайской области на упомянутые выше 93 инвес­тиционных проекта намечено направить инвестиции в сумме 383 млрд тенге, создать 4,5 тыс. новых рабочих мест.

Еще ряд ключевых объектов будет введен в строй в долгосрочной перспективе. Один из крупных – завод по глубокой переработке зерна стоимостью 71 млрд тенге. Его мощность сос­тавит 415 тыс. тонн зерна в год, что позволит увеличить зерновую переработку в регионе на 15%.

Предусматривается выпуск широкой номенклатуры продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта: глютен, крахмал, аминокислоты, биоэтанол и другие.

#проекты #АПК

Популярное

Все
Способен дать фору другим
Не просто средство общения, а ключ к будущему
«Солнечные дети» и их пациенты
Проигранная жизнь
В столице прошел Казахско-французский логический коллоквиум
Раскрывая тайны Кангюя
Стремиться к максимальному результату
Фотолетопись столицы
Цветочная симфония в каменных джунглях
Стать частью международного культурного диалога
Oceanman подарил море позитивных эмоций
А дома лучше!
В галерее искусств Нas Sanat проходит выставка «Ритм времени»
«О царство милое балета...»
С неравнодушным сердцем
Внимание, ежи!
Куда ведет велодорожка?..
Чтоб долголетие было активным
Расчищают поливные каналы
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет ЧА
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Назначен директор новой Службы КНБ
Астана закрепляет за собой статус регионального экологического лидера
Сколько людей носят имя Астана в Казахстане
Что важно знать при изучении языка Абая?
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Новый завод заработал в Улытау
Талгата Татубаева задержали по подозрению в пытках
Казахстанские школьники отправились на Международную олимпиаду по химии IChO-2025
Гала-концертом GRAND FEST завершил «Қазақконцерт» свой 64-й сезон
Глава государства поздравил Президента США
Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек
Клиника одного дня
В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время праздничного концерта
День столицы
Столичные жители могут сообщить о наркопреступлениях через платформу Smart Astana
Подходы к процедурам расторжения брака нуждаются в совершенствовании
О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане рассказали в упрздраве
Махмуд Сабырхан без боя выиграл домашний этап КМ по боксу
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Под сенью Вечно Синего Неба

Читайте также

Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Новый завод заработал в Улытау
16 млрд тенге инвестирует Казахтелеком в цифровую инфрастру…
Президент провел 37-е пленарное заседание Совета иностранны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]