– Всего намечено осуществить 93 проекта, – рассказал руководитель управления сельского хозяйства акимата Костанайской области Ибрагим Бекмухамедов. – Финансирование в виде кредитования будет осуществляться через поверенного агента – АО «СПК «Тобол». Займы аграриям выдадут сроком на 10 лет, причем сумма кредитования не должна превышать 5 миллиардов тенге. Ставка вознаграж­дения составит 3,5 процента. Это беспрецедентный кредит, направленный на развитие АПК.

За два последних года в аграрный сектор Костанайской облас­ти было направлено 20 млрд тенге: 15 млрд в 2023-м и 5 млрд –

в 2024-м. На деньги первого транша профинансировано строительство двух крупных объектов – завода сырной продукции и мельничного комплекса стоимостью 7,3 млрд и 3 млрд тенге соответственно.

Оба предприятия принципиально важны для экономики региона. С вводом первого будет полностью обеспечена потребность внутреннего рынка облас­ти. Ежегодно компания будет выпускать 10 тыс. тонн сырной продукции 20 видов. При этом часть ее предназначена для вывоза на экспорт. С запуском нового мельничного комплекса производство муки в регионе увеличится на 85 тыс. тонн.

Кроме того, в селах Костанайской области построены три молочно-товарные фермы. Еще четыре на подходе – их введут в эксплуатацию до конца 2025-го.

Также из транша минувшего года прокредитованы два проекта по орошаемому земледелию стоимостью 1 млрд тенге каждый. В нынешнем году для масштабирования опыта Северного Казахстана на строительство и расширение предприятий АПК региона выделено 18 млрд тенге.

Еще более 80 млрд выделят для выдачи займов через АО «СПК «Тобол». На эти деньги в 2025-м планируется прокредитовать 34 инвестпроекта, в числе которых 11 молочно-товарных ферм, семь объектов по переработке сельхозпродукции, шесть – в области мясного животноводства, четыре – по производству рыбной продукции, три овощехра­нилища и три птицефабрики мясного направления.

Всего же в период с 2025 по 2027 год в Костанайской области на упомянутые выше 93 инвес­тиционных проекта намечено направить инвестиции в сумме 383 млрд тенге, создать 4,5 тыс. новых рабочих мест.

Еще ряд ключевых объектов будет введен в строй в долгосрочной перспективе. Один из крупных – завод по глубокой переработке зерна стоимостью 71 млрд тенге. Его мощность сос­тавит 415 тыс. тонн зерна в год, что позволит увеличить зерновую переработку в регионе на 15%.

Предусматривается выпуск широкой номенклатуры продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта: глютен, крахмал, аминокислоты, биоэтанол и другие.