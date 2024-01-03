Масштабным и откровенным назвал Кошанов интервью президента

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"Сегодня в СМИ вышло масштабное и откровенное интервью Касым-Жомарта Кемелевича Токаева "Как прогрессивная нация мы должны смотреть вперед". Своим интервью президент в первый рабочий день нового 2024 года по сути открыл новый политический сезон и задал созидательную повестку для совместной работы государства и общества. Это ещё одна новая политическая традиция.

Ознакомившись с материалом, осознаешь, что за это время в стране произошло множество знаковых событий, приняты важные государственные решения, направленные на улучшение жизни граждан. Страна сделала большой шаг вперёд, изменились общество, самосознание и ценности людей. В разговоре с журналистом президент открыто поделился своими мыслями о будущем страны, развитии нашего общества, январских событиях, проводимых реформах и общенациональных ценностях.

В эти дни ровно два года назад мы пережили страшную трагедию. Нападения на акиматы, здания силовых органов, оружейные магазины, погромы, захват СМИ, аэропорта. Все это классические атрибуты государственного переворота. Будучи рядом с главой государства, я видел, как принимались непростые и судьбоносные решения. Несмотря на поступавшие угрозы, Касым-Жомарт Кемелевич не покидал своего рабочего места, круглосуточно был на связи со всеми регионами и практически ежечасно проводил заседания Оперативного штаба. В ту ночь своим решением президент возглавил и провел специальное заседание Совета Безопасности.

Все помнят, как обращение президента к народу о том, что власть не падёт, он находится в стране и не покинет её, вселило спокойствие и уверенность в людей. Тогда же заговорщики стали отступать и снизили свою активность. Можно с полной уверенностью сказать, что смелость, твердость характера и сильная воля лидера страны позволили сохранить государственность и навести порядок. И по сей день народ благодарен своему президенту за его действия в те сложные дни. Депутаты слышат это в каждой своей поездке по регионам.

В обществе давно обсуждался вопрос двоевластия в стране. Касым-Жомарт Токаев дал откровенный ответ и на это. В то время, работая в администрации президента, я видел уязвимость складывающейся модели управления, когда многие высокопоставленные чиновники метались между кабинетами. Общество стало свидетелем монополизации власти и нежелания расставаться с ней. На это были ориентированы вся политическая и правовая системы. Но руководить страной не могут сразу два человека. Это прямой путь к кризису управления и дисбалансу власти. И последующие январские события доказали это. На сегодня все решения в стране принимаются только всенародно избранным Президентом, и это стало залогом стабильности и развития.

Президент особо подчеркнул, что қаңтар ускорил проведение реформ. Большие изменения Касым-Жомарт Кемелевич начал, прежде всего, с себя и политической элиты. Одним из главных нововведений стало внедрение семилетнего однократного президентского срока. Оно стало такой же незыблемой конституционной нормой, как и независимость страны. Это настоящая «прививка» против концентрации власти в одних руках в будущем. Это лучше любых слов характеризует реформы президента.

Ключевым результатом преобразований стал обновленный Мажилис. Сегодня в нём представлена самая широкая палитра взглядов. В полной мере заработала модель «Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство». Получившая большинство мест в Мажилисе партия «AMANAT» впервые представила кандидатуру премьер-министра после консультаций с президентом. Законы и все ключевые решения в Мажилисе принимаются вместе с Обществом.

Одним из первых, обновленный Мажилис принял закон о возврате государству незаконно выведенных активов. Он широко обсуждался в народе и стал реальным ответом на главный запрос общества о социальной справедливости, которая является основой курса президента.

В фокусе внимания главы государства всегда самые чувствительные вопросы общества. Еще в 2019 году среди первых решений на посту президента было сокращение финансовой кабалы для граждан. Этот вопрос постоянно заботит Касым-Жомарта Кемелевича. По его поручению депутаты инициировали и ведут работу над законопроектом по снижению закредитованности населения.

Еще один вопрос, на который дал однозначный ответ президент в своем интервью – это нулевая терпимость к бытовому насилию. Оно стало настоящим вызовом для современного общества. Для борьбы с этим социальным злом депутатами во исполнение поручения Главы государства подготовлен новый законопроект, ужесточающий наказание за совершение таких преступлений.

Президентом дана откровенная информация и о плачевном состоянии ТЭЦ и ЖКХ. Эти проблемы долгое время замалчивались. За 30 лет не было построено ни одной ТЭЦ. Теперь Правительство и акимы будут поэтапно решать эти вопросы. Запланировано строительство трёх ТЭЦ в разных городах страны. Будут вкладываться значительные инвестиции, готовиться новые специалисты.

В интервью Касым-Жомарт Кемелевич также особо остановился на мировоззренческих ценностях, необходимых для развития страны и общества сегодня. Важно не оглядываться назад, а идти вперёд, руководствуясь долгосрочными целями. Нельзя жить прошлым, выпячивая достижения наших предков и ничего не делая самим. Это ложная тенденция, которая уводит общество в никуда.

В условиях мировой конкуренции мы должны ориентироваться на передовые страны и общества, где развиты современные технологии, внедрен искусственный интеллект и во главу угла поставлены такие ценности, как трудолюбие, культ знаний, прагматизм, профессионализм, предприимчивость и инициативность. Не случайно в названии интервью главы государства акцент сделан именно на прогрессивной нации, которая должна смотреть только вперёд, не оглядываясь и не отвлекаясь от цели.

Самый важный посыл от президента – никакие позитивные изменения в стране невозможны без участия общества. Как сказал Глава государства, правовая грамотность и активность граждан – главный гарант демократических преобразований. Объединенный правильными общенациональными ценностями народ не допустит отката назад и будет твёрдо идти вперёд", - написал спикер Мажилиса на своей странице в Facebook.