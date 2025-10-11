Масштабный общегородской субботник стартовал в Астане

Также проходит посадка деревьев во всех шести районах столицы, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» 11 октября с раннего утра в столице начался общегородской субботник, передает официальный сайт городского акимата.

Участие в нем принимают жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, депутаты маслихата и неправительственные организации, деятели культуры и спорта, ОСИ (КСК) и другие, передает официальный сайт акимата столицы.

В рамках экоакции в Астане проводятся: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов и др.

Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.

Жители активно вносят свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми дворами выходят на уборку города.

«Наш коллектив вышел на уборку территории вокруг нашего магазина, очистили тротуары, парковку, прилегающие клумбы и газоны, убрали мусор, сухие ветки, старые листья. Такие акции помогают не только навести чистоту, но и создать уютную, ухоженную атмосферу вокруг бизнеса — чтобы и клиентам, и сотрудникам было приятно находиться здесь», - отметил один из участников акции, владелец магазина.

В ходе масштабной уборки также проходит посадка деревьев во всех шести районах столицы.

«Сегодня мы вместе с друзьями из университета посадили своё первое дерево, и это оказалось намного приятнее, чем просто прийти на субботник. Есть особое чувство, когда понимаешь: вот это дерево будет расти вместе с нами, станет частью города. Мы часто говорим о чистоте и экологии, а сегодня реально сделали шаг в этом направлении», - поделился впечатлениями студент столичного университета.

#Астана #экология #Таза Қазақстан

