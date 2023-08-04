Массовую драку с огнем в Кульсары прокомментировали в полиции

Скриншот с видео t.me/chinovnik_kz

В городе Кульсары Атырауской области произошла массовая драка, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В Сети появилось видео массовой драки. На кадрах участники кидаются, преположительно, взрывчатыми веществами. Опубликоваший видео Telegram-паблик вопрошает в подписи к видео "Это что, коктейли Молотова?"

За комментарием редакция обратилась в Департамент полиции Атырауской области.

"1 августа в Кульсары около 3:00 произошел конфликт с участием нескольких человек 2003-2004 годов рождения в результате которого гражданин 2004 года рождения получил различные телесные повреждения. Выявлены и задержаны все допустившие правонарушения. Также арестованы трое подозреваемых: двое 2004 года рождения и один 2003 года рождения", – сообщили в пресс-службе ДП.

Ведется досудебное расследование по части 2 уголовной статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и по статье "Хулиганство".

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.