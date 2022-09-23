Общество
Массовыми увольнениями завершился митинг работников скорой в Мангистау.
Ирина Гончарова

Забастовка с последствиями

Недовольство условиями труда и заработными платами работников скорой помощи в Мангис­тауской области переросло в забастовку сотрудников станций в Жанаозене, Актау и Мунайлинском районе. Суд же признал их действия незаконными и призвал срочно приступить к обязан­ностям. Но некоторые бастующие проигнорировали его решение.

По сообщению руководителя управления здравоохранения региона, в связи с неисполнением решения суда о незаконной забастовке и невыходом на работу сотрудников по городу Жанаозену уволено одиннадцать человек, по Мунайлинскому райо­ну – восемь. 

– Заявления об увольнении из Жанаозенского отделения по собственному желанию написали 25 фельдшеров и 13 водителей. С ними была запланирована встреча акима и его заместителя в Жанаозене, но сотрудники на нее не согласились. В результате в город Жанаозен направлены работники отдела кадров, замес­титель директора, главный фельд­шер. С заявлениями о принятии на долж­ность водителя обратились 20 человек, на должность фельдшера – 15 жителей города. Из числа заявителей приняты на работу 15 водителей, 9 фельдшеров, – рассказал глава управления региона Аманбек Жумиров.

По Мунайлинскому району на должность водителя было подано шесть заявлений, фельдшера – одно. Все заявители приняты на работу.

В настоящее время в Жанаозене медицинскую помощь населению оказывают специалисты скорой помощи Жанаозенского отделения. Сотрудники Мунайлинской подстанции работают в штатном режиме.

К слову, из местного бюджета на надбавки к заработным платам выделено 236 млн тенге. До конца года водителям обещают доплачивать по 90 тыс., фельд­шерам – по 40, санитаркам – по 30 тыс. тенге.

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