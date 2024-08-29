Массовый забег ко Дню Конституции пройдет в Астане

В нем смогут принять участие все любители здорового образа жизни

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Ботаническом саду 30 августа состоится массовый забег, посвященный дню Конституции РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Желающие принять участие в забеге могут бесплатно зарегистрироваться 30 августа с 07:00 до 08:00.

Начало самого забега в 08:00.

На соревнования приглашаются все желающие, способные преодолеть дистанцию: Большая гонка - 4 000 м; Малая гонка - 1300 м.

После окончания мероприятия среди участников, зарегистрированных на финише, пройдет лотерея и розыгрыш ценных призов. В городской администрации отметили, что забег не считается спортивным событием.

Напомним, в столице запланировано более 50 культурных, спортивных и социальных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Конституции.