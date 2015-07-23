Мастерская первобытного человека Свежий выпуск 461 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Сенсационное открытие несколько лет назад в приграничной с Казахстаном Омской области «усть-ишимского человека» возрастом 45 тыс. лет послужило началу поисков палеолитических памятников. Заместитель директора по научной работе музея, член-корреспондент НАН РК профессор Жакен Таймагамбетов пояснил, что они расцениваются как свидетельства истоков миграции человека современного типа с территории Казахстана в Западную Сибирь.

Поэтому в нынешнем году археологи начали раскопки с восточного побережья Бухтарминского водохранилища Восточно-Казахстанской области. И сразу обнаружили две стоянки-мастерские Курчум-1 и -2 возрастом предположительно от среднего до позднего палеолита. В качестве сырья древний человек здесь использовал кремнистые породы, единично кварциты. Находки названы по поселку Курчум, в районе которого и шли раскопки. Каменные артефакты залегали на неогеновых красноцветных глинах, зачистка обнажений и закладка шурфов показали отсутствие погребенного слоя. Ж. Таймагамбетов подчеркнул, что эти памятники стали первым открытием крупных стоянок-мастерских первочеловека палеолитического времени в Восточном Казахстане.

На северной окраине водохранилища, в районе поселка Улкен Нарым, у подножия горы Каменюха был обнаружен другой крупный неолитический памятник. А на левом берегу реки Иртыш между городами Курчатовым и Семеем ученые открыли стратифицированную стоянку голоценового возраста. Здесь для орудий древний человек использовал кремень желтоватых и серых оттенков. Ранние следы пребывания первочеловека в павлодарском Прииртышье были определены концом позднего плиоцена. Однако эти данные еще требуют подробной верификации, говорит Жакен Кожахметович.

Голоценовый период на территории Казахстана изучен крайне фрагментарно. Поэтому археологи надеются, что открытие крупных памятников с сохранившимся культурным слоем позволит систематизировать данные о мезолите, неолите и энеолите как Восточного Казахстана, так и прилегающих регионов. В частности, Восточной Сары-Арки. Эта территория все еще остается «белым пятном» на архео­логической карте Казахстана.

Всего во время разведочных работ в Восточном и Северном Казахстане археологи открыли и обследовали более 30 памятников каменного века. Открытие этих стоянок первочеловека стало важным в научном мире, поскольку подтвердило, что несколько десятков тысячелетий назад миграция первобытных людей из Азии на Запад пролегала через территорию современного Казахстана.



