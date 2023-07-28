Мать и сына обнаружили мертвыми в квартире в Актобе
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Оба состояли на учетах с тяжелой формой заболевания.
Полиция города Актобе проводит расследование по факту смерти матери и сына, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.
"23 июля этого года в одной из закрытых квартир Актобе обнаружен труп 75-летней женщины и ее 44-летнего сына без видимых признаков насильственной смерти. Они состояли на учете с тяжелой формой заболевания", – проинформировали в пресс-службе ДП области.
Начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.