Мать и сына обнаружили мертвыми в квартире в Актобе

Оба состояли на учетах с тяжелой формой заболевания.

Фото: Kazpravda.kz

Полиция города Актобе проводит расследование по факту смерти матери и сына, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.

"23 июля этого года в одной из закрытых квартир Актобе обнаружен труп 75-летней женщины и ее 44-летнего сына без видимых признаков насильственной смерти. Они состояли на учете с тяжелой формой заболевания", – проинформировали в пресс-службе ДП области.

Начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.