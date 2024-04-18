Маулен Ашимбаев: Не следует снижать требования к защите PhD

О сложностях, с которыми сталкиваются претенденты на получение степени PhD, говорили сегодня в Сенате, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

Одна из таковых – проблемы отечественных ученых, связанные с публикацией их работ в индексируемых журналах.

Ученые пожаловались на то, что требование о публикации статей в международных научных журналах, входящих в базу Scopus, препятствует защите докторских диссертаций. Однако тем не менее, спикер Сената подчеркнул, что снижать требования к соискателям не следует.

«Наука требует всестороннего подхода. Поэтому критерии для защиты PhD снижать нельзя. Мы знаем, что до перехода на Болонскую систему был определенный пробел. В этот период кандидатов и докторов наук стало больше, вместе с тем мы видели и то, как они защищались. Считаю, что мы должны держать уровень PhD на достойном уровне, чтобы не возвращаться к прежнему опыту. Очевидно, если мы обучим одного или двух настоящих ученых, а не десять PhD, защитившихся легким путем, то это принесет больше пользы как науке, так и экономике страны. Поэтому мы должны извлечь уроки из наших прошлых ошибок и не допускать их повторения», – сказал Маулен Ашимбаев.

Также спикер Сената отметил, что отечественные ученые должны быть уважаемыми и цениться за рубежом, а такой уровень начинается с высоких изначальных требований.

Напомним, сегодня на заседании Сената был рассмотрен и одобрен инициированный депутатами Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования». Новые нормы направлены на улучшение социальных гарантий для ученых и оптимизацию использования финансовых ресурсов в науке.