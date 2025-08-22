Квалификационный турнир под эгидой Международной федерации бочча (BISFed) – это возможность для спортсменов из 12 стран мира набрать рейтинговые очки для участия в Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе

Престижное международное соревнование по бочча «Astana 2025 World Boccia Challenger» впервые проходит в Астане. Участие в торжественной церемонии открытия турнира во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова принял президент Казахстанской Федерации бочча Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz

Приветствуя спортсменов, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на важности построения инклюзивного общества – вопросе, которому приоритетное внимание уделяется со стороны Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Президент федерации бочча отметил знаковость международного спортивного мероприятия, которое впервые проходит в Казахстане с участием 56 лучших спортсменов из Кореи, Сингапура, Индии, Италии, Ирана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Монголии, Кипра, Объединённых Арабских Эмиратов и из других стран. Как он отметил, все это подтверждает приверженность Казахстана дальнейшему развитию паралимпийского спорта и созданию равных возможностей для всех.

«Мы гордимся тем, что Казахстан становится частью глобального сообщества, где ценятся инклюзия, равенство, уважение и сила духа. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию параспорта, высоко оценивает его значимость для общества. Сегодня создаются все условия для реализации потенциала параспортсменов. Нет сомнений, что World Boccia Challenger будет способствовать развитию параспорта и культуры инклюзии в стране», – подчеркнул Маулен Ашимбаев и поблагодарил Международную федерацию бочча и команду единомышленников за проведение турнира в Казахстане.

Было отмечено, что за этот короткий период Казахстанской федерацией по бочча, тренерами, параспортсменами и их родителями, а также энтузиастами и волонтерами проделана колоссальная работа. Сегодня более 250 детей и взрослых с инвалидностью регулярно тренируются по всей стране.

«Благодаря усилиям Федерации, родителей и тренеров бочча стремительно развивается в Казахстане. Занятия проводятся уже в 20 городах Казахстана. Помимо национальной Федерации, созданы 10 региональных федераций. Особо радует, что национальные турниры по бочча в Казахстане теперь проходят на регулярной основе, создавая новые возможности для параспортсменов, укрепляя дух соревнований и вдохновляя новых участников. Казахстан занимает 18-е место в мировом рейтинге и является лидером в Центральной Азии. Хочу поблагодарить всех вас за упорство и самоотдачу в достижении целей. Своим примером вы доказываете, что, если верить всем сердцем и идти только вперёд, покоряются любые высоты», – отметил Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам челленджера.

Турнир, как отмечают организаторы, станет не только важным спортивным мероприятием, но и площадкой для обмена опытом, развития международного сотрудничества и популяризации инклюзивных видов спорта в регионе. Сегодня сборная Казахстана принимает активное участие в крупных международных соревнованиях и в мировом рейтинге BISFed среди более чем 50 стран опережает США, Испанию и другие ведущие сборные. Казахстан также стал абсолютным лидером по бочча в Центральной Азии.

Кроме того, в последние годы проводится комплексная работа и по повышению квалификации тренеров, включая международные тренерские и судейские курсы с участием экспертов из Великобритании, Индии, Таиланда и Южной Кореи. За три года подготовлено 12 мастеров спорта Республики Казахстан по бочча.

Отметим, турнир организован Казахстанской федерацией бочча при поддержке Министерства туризма и спорта РК, АО «Самрук-Казына», Фонда поддержки индустрии туризма и спорта Sport Qory и других партнеров.