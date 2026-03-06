Сегодня были подведены итоги открытого республиканского турнира по бочча, посвящённого памяти первого тренера Султанбека Орынбасарова. В торжественной церемонии награждения, которая прошла в новом столичном Центре инклюзивного спорта, принял участие Спикер Сената, Президент Казахстанской Федерации бочча Маулен Ашимбаев. Впервые в рамках традиционного спортивного мероприятия состоялся также и турнир знаменитостей с участием звезд культуры и медийных личностей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: А.Байжуманов

Приветствуя параспортсменов, Маулен Ашимбаев отметил заслуги первого тренера по бочча Султанбека Орынбасарова в становлении паралимпийского вида спорта для людей с особенными потребностями. Именно он когда-то поверил в возможности ребят с инвалидностью, став для них настоящим проводником в мир больших побед. Президент казахстанской Федерации бочча отметил важность дальнейшего построения инклюзивного общества, подчеркнув, что приоритетное внимание этому вопросу уделяется со стороны Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда уделяет особое внимание развитию спорта и высоко оценивает его значимость для общества. Глава государства неизменно подчеркивает важность построения общества, в котором каждый гражданин имеет равные возможности. Этот принцип является важнейшим и в проекте новой Конституции. Сегодня благодаря поддержке Президента страны параспорт активно развивается в Казахстане и становится символом силы духа и веры в свои возможности. Соответственно популяризация будет продолжаться и дальше, создавая условия для особенных спортсменов», – сказал Председатель Сената в своем выступлении.

Сегодня бочча в Казахстане, как отметил Президент Федерации, переживает настоящий подъем: открываются новые региональные филиалы, а интерес со стороны родителей и самих спортсменов доказывает, что этот вид спорта жизненно необходим обществу. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что динамичное развитие этого вида спорта и прогрессирующее мастерство паралимпийцев являются ярким примером объединяющей силы спорта и торжества идей инклюзивного общества.

Было отмечено, что впервые в этом году в рамках открытого республиканского турнира по бочча состоялся инклюзивный «Турнир знаменитостей» с участием звезд культуры и медийных деятелей.

«С каждым годом мы с радостью и воодушевлением наблюдали за тем, как увеличивалось количество участников соревнований по бочча. Нынеший турнир собрал около 120 параспортсменов из 13 регионов страны. Это свидетельствует о том, что бочча занимает важное место в спортивной жизни Казахстана. Особо хочу отметить,что в этом турнире участвовали не только наши талантливые параспортмены, но и наши знаменитости. Звезды сцены и медийные личности вышли на площадку, чтобы показать, что бочча доступен каждому. Все мы собрались, чтобы выразить нашу поддержку особенным спортсменам. Этот турнир стал настоящим праздником силы духа, взаимопомощи и единства», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к параатлетам, и поблагодарил родителей, тренеров и организаторов за проведение турнира.

В этой ключе Маулен Ашимбаев также анонсировал премьеру фильма «ЕРЕКШЕ», которая состоится 19 марта. По его словам, эта лента о силе духа и безграничных возможностях человека призвана вдохновить тысячи зрителей и изменить общественное восприятие паралимпийского спорта.

«Совсем скоро, 19 марта в кинотеатрах страны состоится премьера фильма «ЕРЕКШЕ», посвященного бочча. Это трогательная история о силе духа и доброте. Мы уверены, что фильм станет источником вдохновения для тысяч зрителей и позволит обществу по-новому взглянуть на мир паралимпийского спорта. В этой связи выражаем искреннюю благодарность руководителю сети кинотеатров Kinopark Алмазу Малдыбаеву за поддержку параспортсменов и внимание к таким важным социальным инициативам», – резюмировал Спикер Сената.

По словам организаторов, бочча – это не только спортивная игра, а, прежде всего, возможность реабилитации и социализации детей и взрослых с инвалидностью. Благодаря тренировкам у занимающихся развиваются физическая подготовленность, двигательная навыки и логическое мышление. На сегодняшний день бочча стала одним из самых популярных и доступных паралимпийских видов спорта для детей и взрослых с инвалидностью.

Программа турнира в этом году наряду с индивидуальными включала командные и парные соревнования.

По итогам турнира в командных соревнованиях первое место разделили сборная Астаны (Итиана Шингисханова, Ерхат Алмат, Меруерт Тлебалды). Второго места удостоилась команда Павлодарской области (Виктор Кожевников, Ульяна Куликова, Александр Курмантаев), а третьего – спортсмены Алматы (Алина Карамышева, Георгий Павленко, Эльдар Гребнев).

В парных соревнованиях в классе ВС3 первое место заняла сборная Жамбылской области и Астаны (Дилафруз Махмаддулоева, Темирлан Алтынсары), второе – Алматы (Мирон Спириков, Айсултан Мухан), третье место завоевала сборная Жамбылской и Алматинской областей (Андрей Агапов, Назгуль Исакова).

В парных соревнованиях в классе ВС4 победили спортсмены из Алматы (Эльмира Мусралиева, Азамат Аязбаев), второе место – парная сборная команда Жамбылской и Мангистауской областей (Айгерим Тынысбаева, Таттимбет Тенелгенов).

Отметим, открытый республиканский турнир по бочча проходил в столичном Центре инклюзивного спорта со 2 по 6 марта. Участие в нем приняли 119 спортсменов из 13 регионов Казахстана, включая гг. Астана, Алматы и Шымкент, а также Костанайскую, Жамбылскую, Павлодарскую, Актюбинскую, Карагандинскую, Мангистаускую области и области Улытау, Жетысу и Абай.

Турнир организован Казахстанской федерацией бочча при поддержке акимата города Астаны и других партнёров, и спонсоров с целью развития паралимпийского движения в стране, расширения возможностей для занятий спортом среди людей с инвалидностью и продвижения принципов инклюзивного общества.