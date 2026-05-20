Парламент принял конституционный закон о Курултае

Дана Аменова
Новый законодательный орган будет состоять из 145 депутатов

Парламент принял во втором чтении Конституционный закон «О Курултае РК и статусе его депутатов». Документ разработан в целях реализации положений новой Конституции, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса
 
Закон закрепляет конституционно-правовые основы однопалатного Парламента – Курултая, определяет его место в системе органов государственной власти, принципы деятельности, структуру, порядок формирования и формы реализации полномочий.
 
Новый законодательный орган будет состоять из 145 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Закрепляются их статус, права и обязанности, включая вопросы формирования депутатских объединений, парламентского большинства и оппозиции, а также правила депутатской этики.
 
Кроме того, расширяется круг субъектов права законодательной инициативы за счёт Қазақстан Халық Кеңесі, который реализует данное право путём внесения соответствующего решения в Курултай.
 
Принятый Конституционный закон устанавливает порядок взаимодействия Курултая с Правительством, в том числе проведения консультаций по кандидатурам для назначения на должности членов Правительства, заслушивания их отчётов и др. Также устанавливается трёхмесячный срок для представления заключений Правительства по депутатским инициативам, предусматривающим расходы из государственного бюджета.
 
Помимо этого, законом устанавливается, что Курултай даёт согласие Президенту Казахстана на назначение на должность Вице-Президента, Премьер-Министра, судей Конституционного Суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты.
 
Также предлагается наделить депутатов Курултая полномочиями по избранию судей Верховного Суда Республики Казахстан по представлению Президента. Кроме того, в законе отражены нормы о механизме лишения Курултаем неприкосновенности судей Конституционного Суда и Верховного Суда.

