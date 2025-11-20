Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев высказался о необходимости гибкого подхода к вопросу вычета КПН для компаний, работающих на общеустановленном режиме, сообщает Kazpravda.kz
Также он представил три базовых сценария, которые могут развиться, если ситуация не изменится.
Акцентируя внимание на сделках компаний на общеустановленном режиме с предпринимателями на специальном налоговом режиме (по упрощенной декларации), Маулен Ашимбаев отметил, что есть высокие риски повышения цен на продукцию в связи с необходимостью выплаты КПН.
«Сейчас активно поднимается вопрос, связанный с взаимодействием между компаниями на общеустановленном режиме с предпринимателями на специальном налоговом режиме, на упрощенной декларации. В этой связи, понятно, что компании или индивидуальные предприниматели на упрощенной декларации не являются плательщиками НДС. Но, в то же время, получается, что в соответствии с этой нормой, если работают эти два субъекта, то затраты компании на общеустановленном режиме, если они что-то покупают у индивидуального предпринимателя, эти компании не могут отнести затраты по КПН. И, соответственно, возникает сложная ситуация: затраты есть, но затраты не вычитываются с КПН. Понятна логика Правительства о необходимости пресечения дробления бизнеса. В реальности же мы увидим три базовых сценария. Первый вариант – компании на общеустановленном режиме перестанут работать с предпринимателями на специальном налоговом режиме, что не есть хорошо для малого и микробизнеса. Второй сценарий – мы увидим, что в целом начнется оптимизация и поиск каких-то «серых схем», чтобы уменьшать налогообложение. И третье, более реалистичное, что мы можем увидеть – компании на общеустановленном режиме, если не могут отнести затраты и вычесть их из налогооблагаемой базы для КПН, они эти затраты включат в цены. Соответственно, цена продукции вырастет», – подчеркнул спикер Сената.
Также Маулен Ашимбаев отметил важность анализа правоприменения, эффективности работы норм, и, в случае необходимости, предложил вернуться к пересмотру мер. В частности, исходя из ситуации, Председатель Сената предложил рассмотреть более гибкие решения, к примеру, применить запрет на сделки между аффилированными компаниями.