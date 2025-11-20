Фото: Сенат

Также он представил три базовых сценария, которые могут развиться, если ситуация не изменится.

Акцентируя внимание на сделках компаний на общеустановленном режиме с предпринимателями на специальном налоговом режиме (по упрощенной декларации), Маулен Ашимбаев отметил, что есть высокие риски повышения цен на продукцию в связи с необходимостью выплаты КПН.

«Сейчас активно поднимается вопрос, связанный с взаимодействием между компаниями на общеустановленном режиме с предпринимателями на специальном налоговом режиме, на упрощенной декларации. В этой связи, понятно, что компании или индивидуальные предприниматели на упрощенной декларации не являются плательщиками НДС. Но, в то же время, получается, что в соответствии с этой нормой, если работают эти два субъекта, то затраты компании на общеустановленном режиме, если они что-то покупают у индивидуального предпринимателя, эти компании не могут отнести затраты по КПН. И, соответственно, возникает сложная ситуация: затраты есть, но затраты не вычитываются с КПН. Понятна логика Правительства о необходимости пресечения дробления бизнеса. В реальности же мы увидим три базовых сценария. Первый вариант – компании на общеустановленном режиме перестанут работать с предпринимателями на специальном налоговом режиме, что не есть хорошо для малого и микробизнеса. Второй сценарий – мы увидим, что в целом начнется оптимизация и поиск каких-то «серых схем», чтобы уменьшать налогообложение. И третье, более реалистичное, что мы можем увидеть – компании на общеустановленном режиме, если не могут отнести затраты и вычесть их из налогооблагаемой базы для КПН, они эти затраты включат в цены. Соответственно, цена продукции вырастет», – подчеркнул спикер Сената.

Также Маулен Ашимбаев отметил важность анализа правоприменения, эффективности работы норм, и, в случае необходимости, предложил вернуться к пересмотру мер. В частности, исходя из ситуации, Председатель Сената предложил рассмотреть более гибкие решения, к примеру, применить запрет на сделки между аффилированными компаниями.