Финал международных соревнований по бочча состоялся сегодня во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Маулен Ашимбаев отметил высокий уровень организации международного турнира и мастерство спортсменов, их невероятную силу духа и волю к победе. Своим мужеством и решительностью, как подчеркнул Президент Казахстанской Федерации бочча, параатлеты вдохновили тысячи людей с инвалидностью отбросить сомнения и поверить в свои возможности.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет пристальное внимание вопросам поддержки граждан с инвалидностью и созданию инклюзивной среды. Турнир столь масштабного уровня, как Astana World Boccia Challenger, впервые проводился в Казахстане и стал своеобразным экзаменом для наших параатлетов. Несмотря на это, сборная страны достойно справилась со всеми вызовами. В этой связи считаю особенно важным отметить имена таких спортсменов, как Итиана Шингисханова, Балжан Болекпаева, Эльмира Мусралиева, Ерхат Алмат и Азамат Аязбаев. От всей души поздравляю всех победителей и призеров этого большого международного турнира. Уверен, наши спортсмены добьются высоких результатов на предстоящих Паралимпийских, Параазиатских играх и других крупных соревнованиях. Будем вместе работать в этом направлении», – сказал Маулен Ашимбаев, вручая награды, и поблагодарил параспортсменов, их родителей, тренеров и волонтеров за общие усилия в проведение «Astana 2025 World Boccia Challenger» на высоком уровне.

Таким образом, по итогам финальных игр в индивидуальном зачете Казахстан занял почетное третье место, а копилка национальной сборной пополнилась пятью медалями: два «золота», два «серебра» и «бронза». В категории BC2 победу одержали Итиана Шингисханова, в категории BC1 – Балжан Болекпаева. Параспортсмены Азамат Аязбаев (категория BC4) и Ерхат Алмат (категория BC1) завоевали серебряную медаль, а бронзовую нашей стране принесла Эльмира Мусралиева в категории BC4.

Первое и второе места в командных соревнованиях заняли участники из Кореи и Ирана соответственно.

В парных соревнованиях в категории ВС4 первого места были удостоены Азамат Аязбаев и Эльмира Мусралиева (г.Алматы), второе место заняла пара из Ирана. В категории BC3 победила пара из Кореи, второго места удостоилась команда Италии, третьего – Индии.

Отметим, квалификационный турнир под эгидой Международной федерации бочча (BISFed) проходил в Казахстане впервые. Параатлеты из 12 стран мира участвовали, чтобы набрать рейтинговые очки для участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.