Маулен Ашимбаев встретился с казахстанскими участниками соревнований по жамбы ату

Сенат , ВИК - 2024
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Спикер Сената Маулен Ашимбаев поддержал казахстанских спортсменов, участвующих в финале соревнований по жамбы ату, которые состоялись сегодня в этноауле в рамках V Всемирных игр кочевников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, Всемирные игры кочевников являются уникальным проектом, популяризирующем национальные виды спорта и историческое наследие номадов.

«Всемирные игры кочевников – это уникальный проект, который способствует популяризации национальных видов спорта и исторического наследия кочевых народов. Поэтому проведение такого масштабного мероприятия, которое президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев назвал «Олимпиадой кочевников», очень важно с точки зрения популяризации нашей истории и культуры. Этот проект был впервые организован нашими кыргызскими братьями десять лет назад. С тех пор Игры кочевников стали доброй традицией. Игры, проходящие в этом году в Казахстане, безусловно, уникальны по уровню организации, количеству стран-участниц и масштабу культурных программ в рамках Игр», – сказал спикер Сената в своем выступлении и пожелал всем спортсменам удачи.

Как отмечают организаторы, соревнования по жамбы ату проходят в четырех стилях: венгерском, турецком, казахском и корейском. За звание чемпиона сражаются 78 спортсменов из 27 стран мира.

Отметим, первый день соревнований состоялся 8 сентября. Первую золотую и бронзовую медали завоевали спортсмены из Франции, а «серебро» получила Монголия. В пятерку лучших вошел казахстанец Абзал Тулыбеков.

В этом году в V Всемирных играх кочевников принимают участие 2 800 представителей из 89 стран мира. Впервые за десять лет на играх представлены страны всех континентов, самая отдаленная страна-участница – Австралия. По словам организаторов мероприятия, в рамках игр также предусмотрена реализация научной программы с участием 75 специалистов из 12 стран.

 

 

 

#Спорт #Ашимбаев #ВИК

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