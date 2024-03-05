Маулен Ашимбаев встретился с послом Монголии в Казахстане

Сенат, Парламент
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Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с послом Монголии в Казахстане Доржем Баярхуу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Н.Байбулин

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества и расширения партнерства между двумя странами.

Приветствуя посла, спикер Сената отметил, что установившийся доверительный диалог на высшем уровне является главным залогом дальнейшего укрепления казахстанско-монгольского сотрудничества.

В этой связи он подчеркнул необходимость углубления межпарламентских отношений двух стран, которые сегодня активно развиваются и в рамках деятельности международных организаций.

– Одним из важных направлений казахстанско-монгольских отношений является межпарламентский диалог. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества с Великим Государственным Хуралом Монголии. В Сенате Республики Казахстан сформирована группа по сотрудничеству с парламентом Монголии. В Великом Государственном Хурале также функционирует парламентская группа дружбы «Монголия-Казахстан». Дальнейшее активное сотрудничество в этом направлении позволит укрепить контакты между парламентами, а также даст основу для обмена опытом в законотворческой деятельности, – сказал спикер Сената.

Председатель Сената также отметил, что между двумя странами эффективно развиваются связи в различных отраслях. В частности, были обсуждены вопросы торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев акцентировал внимание собеседника на результатах масштабной программы политической модернизации, реализуемой в стране по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Кроме того, спикер Сената отметил важность развития духовной дипломатии и выразил признательность Доржу Баярхуу за активную поддержку и значительный вклад монгольских религиозных лидеров в достижение целей Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Главы буддистских храмов Монголии вносят значительный вклад в содержательное наполнение форума и подготовку итоговых документов Съезда.

Посол, в свою очередь, высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и Монголией.

#сотрудничество #Ашимбаев #посол #Монголия

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