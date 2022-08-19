Фото Sotheby's
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Майку Майкла Джордана выставят на торги

Аукционный дом Sotheby's выставит на торги красную майку "Чикаго Буллз" с номером 23 Майкла Джордана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

Спортсмен играл в ней в завершающих играх NBA 1998 года. В это же время баскетболиста признали самым ценным игроком финала. Кроме того, культовая вещь вновь обрела популярность после документального спортивного сериала "Последний танец".

В Sotheby's рассчитывают, что майка может быть продана за сумму от $3 до $5 млн, что станет самой высокой аукционной ценой за игровую форму баскетболиста.

Майка будет выставлена на торги с 6 по 14 сентября в Нью-Йорке.

"Это суперкультовый логотип. Даже сейчас, если вы зайдете в магазин NBA в Нью-Йорке, вы увидите, что они используют нашивку с логотипом финала NBA 1998 года. И это то, что определенно увеличивает популярность этой майки среди коллекционеров", - отметил глава направления уличной одежды и современных коллекционных вещей Sotheby's Брам Вахтер.

По его словам, финал НБА 1998 года стал одним из самых просматриваемых финалов НБА в истории.

"Сезон 1997-1998 годов, пожалуй, один из самых любимых у поклонников Джордана, поскольку Майкл достиг пика своих возможностей. В то же время он стремился к титулу, потому что понимал, что это будет его последним шансом на чемпионство в НБА вместе с командой "Чикаго Буллз", — сказал Брам Вахтер.

Большинство игровых маек Майкла Джордана находятся в частной собственности, также форма баскетболиста хранится в Национальном музее афроамериканской истории и культуры Смитсоновского института — ее передал в дар сам спортсмен.

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