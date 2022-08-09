Майнинговую ферму создал руководитель на госпредприятии в Алматы

В городе Алматы осужден руководитель государственного предприятия за создание на подведомственной территории майнинговой фермы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Гражданин М., возглавлявший Институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий, признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд посчитал, что он действовал вопреки интересам службы для извлечения личных выгод и преимуществ, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Почти год руководитель научной организации управлял незаконной фермой по извлечению криптовалюты на оборудовании, установленном в административном здании института. А интерес к себе он привлек, когда бухгалтерия предприятия начала получать крупные счета за потребленную электроэнергию: утечка составила свыше 27 тысяч кВт/ч на сумму около 830 тысяч тенге.

В процессе следствия подозреваемый полностью признал свою вину и возместил материальный ущерб, что позволило заключить процессуальное соглашение между ним и прокурором. Такое поведение плюс отсутствие судимости и чистосердечное раскаяние стали основанием для смягчения судебного приговора.

В итоге суд признал мужчину виновным в преступлении, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 МРП (2 144 100 тенге) с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе или заниматься деятельностью в финансовой сфере, без конфискации имущества. Это судебное решение полностью совпало с ходатайством прокурора о мере наказания подсудимого.

Напомним, в мае 2022 года Антикоррупционная служба по Алматы начала расследование в отношении директора РГП на ПХВ «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий» Министерства сельского хозяйства РК «М», который незаконно установил майнинговую ферму в указанном государственном предприятии.