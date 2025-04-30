Сегодня депутаты Мажилиса во втором чтении приняли поправки в Налоговый кодекс. Что изменится с принятием нового документа, рассказал парламентарий Берик Бейсенгалиев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам руководителя рабочей группы Берика Бейсенгалиева, принятый проект Налогового кодекса существенно отличается от первоначального варианта, внесенного на рассмотрение Мажилисом в августе 2024 года.

«По реформе НДС - первоначально предложенная правительством ставка 20 процентов снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 миллионов до 40 миллионов тенге. Вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10 процентов - с 2027 года. От НДС освобождаются товары и услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного медстрахования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний», - отметил мажилисмен.

Согласно принятым поправкам, предусмотрено освобождение от НДС социально значимых продовольственных товаров и книг отечественного издания, услуг по изданию книг в печатном виде. В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей увеличен размер НДС, дополнительно относимого в зачет, с 70% до 80%.

«Введен запретительный перечень видов деятельности вместо разрешительного. Установлена единая ставка 4% с возможностью корректировки маслихатами до плюс-минут 50% для учета региональной специфики. Расширяется применение специального налогового режима на операции между бизнесом», - добавил Бейсенгалиев.

Кроме этого, принятым документом установлены сниженные ставки КПН для организаций социальной сферы: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - до 5 000 МРП (19,6 млн тенге в 2025 году).

Вместе с тем ставка КПН для игорного бизнеса и банков повышена до 25%. При этом для банков по доходам от кредитования субъектов предпринимательства ставка сохранена на уровне 20%.

Вводится прогрессивная шкала ИПН: по заработной плате - 10% на доходы до 8 500 МРП или до 33,5 млн в год, и 15% - свыше этой суммы; по доходам в виде дивидендов - 5% до 230 000 МРП, то есть почти до 1 млрд тенге, и 15% - свыше 1 млрд.

Кроме того, принято решение о поэтапном увеличении акцизов на алкоголь, табак, изделия с нагреваемым табаком, а также о введении акциза на энергетические напитки для стимулирования более здорового образа жизни среди населения.

Приняты поправки по использованию земель. При неэффективном использовании земель сельхозназначения - ставки платы увеличиваются до 100-кратного размера. Также пересматриваются ставки платы за использование недр в зависимости от срока лицензии и количества участков.