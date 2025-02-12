Мажилис ратифицировал меморандум по вопросу миротворческой деятельности

Статьи
216

О цели и значении ратификации международных договоров между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций депутатам рассказал заместитель министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Проект Закона РК «О ратификации Соглашения в форме обмена письмами к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций от 14 февраля 2024 года» касается участия казахстанских военнослужащих в миротворческой миссии.

Представитель оборонного ведомства пояснил, что его ратификация позволит урегулировать финансовые вопросы по развертыванию миротворческого контингента Республики Казахстан в миссии UNDOF.

– Национальный миротворческий контингент в количестве 139 военнослужащих и 26 единиц военной техники развернут в миссии на Голанских высотах с марта 2024 года. Цель миссии – поддержание перемирия между Израилем и Сирией, а также наблюдение и контроль за разъединением противоборствующих сторон, – уточнил генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Он также напомнил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона «О миротворческой деятельности Республики Казахстан» средства, выделяемые ООН в порядке полного или частичного возмещения затрат государства на миротворческую операцию, поступают в доход республиканского бюджета.

– За участие Казахстана в указанной миссии ООН осуществляет выплаты в размере порядка 5 млн долларов США в год, из них около 2,4 млн долларов США – личному составу. При этом за каждого военнослужащего-миротворца утверждена ставка 1 448 долларов США в месяц, – пояснил замминистра.

Для стимулирования военнослужащих выплаты ООН им осуществляются непосредственно. Поэтому Соглашением предусматривается разделение выплат за персонал и за аренду техники, вооружения и имущества. 

Генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев отметил, что ратификация международных договоров отвечает интересам Республики Казахстан. Их принятие будет способствовать повышению престижа нашего государства и обеспечению эффективного участия национального контингента в поддержании международного мира и безопасности.

По итогам обсуждения законопроектов депутаты Мажилиса поддержали их ратификацию.

#мажилис #депутат #миротворец

Популярное

Все
Поправки обсудят с предпринимателями
Когда на кону баснословная прибыль
Быть ли Курчатову наукоградом?
Университеты будущего
В Харбине отличились лыжники
Проблема детского суицида требует комплексных подходов и решений
Азы военного дела постигают в «Жас бүркіт»
Боевые стрельбы на учебном полигоне
Папа вам – не мама
Лебедь Арман набирается сил
Бороться с коррупцией сообща
По всему спектру отношений
Судебная система и цифровые технологии
56 арендных домов возвели в частном секторе Талдыкоргана «Жастар-3»
Как выбирают профессию
Ровесник XXI века
Пережить зимовку без потерь
Прокуроры встали на лыжи
Развивая диалог между цивилизациями, культурами и религиями
Труженик здравоохранения
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Досрочное погашение кредита: что нужно учитывать
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
Оглянись, незнакомый прохожий
Одежда, обувь и авто в Казахстане подорожали самыми высокими темпами в ЕАЭС - аналитики
Канат Бозумбаев проверил работу энергообъектов в Шымкенте
Сергеевский гидроузел укрепляют перед паводком
Никто не забыт?
Обеспеченность РК отечественными фармпрепаратами все еще низка – аналитики
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Национальная энергосистема остро нуждается в новых базовых генерирующих мощностях
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
На весенне-полевые работы в 2025 году правительство выделит 700 млрд тенге
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Всем аулам аул
Сенаторы вернули в Мажилис проект Бюджетного кодекса
Ближайшие дни, а также предстоящая неделя захватят все внимание болельщиков 34 стран
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет

Читайте также

Необходим баланс интересов
Перспективы развития СМИ в цифровую эпоху
Крупнейшая воздушная гавань страны реализует успешные проек…
Почти 9 тыс. человек воспользовались возможностью переселен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]