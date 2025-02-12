Мажилис ратифицировал меморандум по вопросу миротворческой деятельности

О цели и значении ратификации международных договоров между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций депутатам рассказал заместитель министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Проект Закона РК «О ратификации Соглашения в форме обмена письмами к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций от 14 февраля 2024 года» касается участия казахстанских военнослужащих в миротворческой миссии.

Представитель оборонного ведомства пояснил, что его ратификация позволит урегулировать финансовые вопросы по развертыванию миротворческого контингента Республики Казахстан в миссии UNDOF.

– Национальный миротворческий контингент в количестве 139 военнослужащих и 26 единиц военной техники развернут в миссии на Голанских высотах с марта 2024 года. Цель миссии – поддержание перемирия между Израилем и Сирией, а также наблюдение и контроль за разъединением противоборствующих сторон, – уточнил генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Он также напомнил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона «О миротворческой деятельности Республики Казахстан» средства, выделяемые ООН в порядке полного или частичного возмещения затрат государства на миротворческую операцию, поступают в доход республиканского бюджета.

– За участие Казахстана в указанной миссии ООН осуществляет выплаты в размере порядка 5 млн долларов США в год, из них около 2,4 млн долларов США – личному составу. При этом за каждого военнослужащего-миротворца утверждена ставка 1 448 долларов США в месяц, – пояснил замминистра.

Для стимулирования военнослужащих выплаты ООН им осуществляются непосредственно. Поэтому Соглашением предусматривается разделение выплат за персонал и за аренду техники, вооружения и имущества.

Генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев отметил, что ратификация международных договоров отвечает интересам Республики Казахстан. Их принятие будет способствовать повышению престижа нашего государства и обеспечению эффективного участия национального контингента в поддержании международного мира и безопасности.

По итогам обсуждения законопроектов депутаты Мажилиса поддержали их ратификацию.