Мажилисмены ознакомились с работами по дноуглублению реки Жем и канала Курсай

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Мажилисмены ознакомились с ходом реализации проекта по дноуглублению реки Жем и канала Курсай.

Депутаты встретились с жителями, обсудили волнующие их проблемы, в частности, экологическую ситуацию в регионе и меры, принимаемые местными исполнительными органами по их решению, а также выслушали предложения и пожелания граждан по принимаемым в Парламенте законам.

- Сегодня мы встретились с жителями Жылыойского района и увидели, как проводятся дноуглубительные работы на реке Жем и канале Курсай. В рамках проекта будут учтены предложения аксакалов, которые хорошо знают местность, и пожелания активных сельчан. Мы будем держать эту работу на своем контроле, - сказал Дюсенбай Турганов.

Из планируемых 95 километров дноуглубительных работ уже выполнено 35 километров: 4 километра на реке Жем и 31 километр на канале Курсай. На объектах задействованы 107 единиц специальной техники. Планируется, что работы на объекте завершатся к весне, согласно графику. По мнению депутатов, эти меры помогут предотвратить весенние паводки и улучшить экологическую ситуацию в регионе.