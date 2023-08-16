Мажилисмены проверили состояние общественных пространств и дворов Астаны

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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Члены парламентской фракции партии «AMANAT» Павел Казанцев и Марат Башимов ознакомились с состоянием общественных пространств и дворов района «Байқоңыр» в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Скверы, бульвары, площади и прочие объекты входят в Дорожную карту по исполнению предвыборной программы партии.

Вначале мажилисмены посетили «Аллею журналистов», которая была открыта в преддверии 25-летия столицы. По задумке проектировщиков, сквер должен стать местом встречи работников СМИ, празднования общих профессиональных достижений и проведения культурно-массовых мероприятий.

– Если раньше здесь находилась старая магистраль теплоподачи, то сейчас это прекрасная точка отдыха для наших граждан. Тем более в окрестностях построено несколько жилых комплексов, где живёт много молодёжи. Важно и то, что при строительстве использовались материалы казахстанского производства: брусчатка, малые архитектурные формы и так далее, – поделился депутат Павел Казанцев.

Мажилисмены также ознакомились с обновлённой площадью, расположенной в старом центре района «Байқоңыр» – на пересечении улиц Егемен Қазақстан и Кенесары. В ходе благоустройства здесь установили МАФы, световые столбы, лавочки, создали зоны отдыха. Проведены дополнительные работы по озеленению, установлена специальная система орошения.

Кроме того, депутаты посетили двор жилого комплекса «7 Континент», расположенный по адресу: улица Кенесары, 40. Он уже сдан в эксплуатацию. Жильцам доступны две спортивные площадки, тихая зона отдыха с качелями паркового типа, детские игровые площадки, воркаутная зона, специальная беговая дорожка.

– Места для отдыха и общения, пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары повышают качество жизни горожан. Развитие таких общественных пространств и дворов сейчас крайне важно и поддерживается обществом. В рамках стратегии развития перед столицей стоит три цели – стать комфортным городом, обеспечить его устойчивое развитие и создать условия для здорового образа жизни. Однако пока здесь еще много над чем надо работать. В этой связи вопрос взят партией под контроль, – отметил мажилисмен Марат Башимов.

Отмечается, что на сегодня в районе «Байқоңыр» планируется открытие ещё 23 общественных пространств.

Встречи депутатов Мажилиса с населением продлятся до 1 сентября. В планах – посещение регионов, проблемных объектов, производств, добавили в пресс-службе.

#мажилис #Астана #депутат #благоустройство #дворы

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