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Мажилисмены встретились со студентами и преподавателями ЕНУ
Сегодня депутаты Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов и Юрий Ли посетили Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева.

В ходе визита мажилисмены встретились с ректором университета Ерланом Сыдыковым, а также ознакомились с деятельностью кафедры Ассамблеи народа Казахстана ЕНУ и образовательными программами специалистов в области этнополитологии, провели встречу со студентами и преподавателями вуза.



В своем выступлении Сауытбек Абдрахманов отметил, что сейчас в депутатской группе АНК работают 30 человек. Эта группа раз в два месяца встречается и обсуждает насущные проблемы. За прошлый год депутаты стали инициаторами трех законопроектов, руководили двумя рабочими группами, внесли 66 поправок, подали 23 депутатских запроса.

Депутат также отметил, что его коллеги в депутатских запросах поднимали вопросы безопасности детей в образовательных учреждениях страны, пресечения незаконной деятельности финансовых пирамид, проблем смога в больших городах.



В свою очередь мажилисмен Юрий Ли рассказал о ходе реализации дорожной карты по противодействию интернет-мошенничеству и финансовым пирамидам.

Он также рассказал о проекте «Стоп-коллектор», в задачи которого входит защита потребителей финансовых услуг при незаконных действиях коллекторских агентств.



В ходе встречи депутаты ответили на ряд вопросов, заданных слушателями.



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