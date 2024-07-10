Мажилисмены выслушали проблемы пострадавших от паводков граждан в СКО

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Айман Аманжолова
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В селе Большая Малышка Кызылжарского района более 300 домов пострадали от паводка минувшей весной. Сегодня в населённом пункте активно ведётся работа по их восстановлению

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Ознакомиться с ходом работ и ответить на вопросы сельчан прибыли депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Еркебулан Мамбетов и Дмитрий Колода, а также депутат Сената Асем Рахметова.

В Большой Малышке 66 домов из 321 признаны аварийными. Часть пострадавших от затопления сельчан должны получить новое жилье в соседних сёлах района и в Петропавловске, а часть получила материальную помощь на ремонт. Дом Павла Вожжова затопило на 1,5 метра, вода стояла почти месяц. Сейчас в полную силу идёт капитальный ремонт.

«На восстановление дома выделили 5 млн 700 тысяч тенге. Считаю это достаточным. Закупили материалы, приступили к работе. Важно успеть к сроку. Уже заменили лаги, постелили полы. Ремонт планируют завершить к концу июля. Работа мехбригады полностью меня устраивает», - говорит Павел Вожжов.

Однако не все жители согласны с мнением экспертов-оценщиков. Депутаты Мажилиса отмечают, что это один из самых распространённых вопросов от североказахстанцев. Пострадавшие от паводка просят пересмотреть сметы, помочь узаконить пристройки, а также решить другие вопросы, связанные с отсутствием права на собственность. Депутаты вникают в каждую конкретную ситуацию и разъясняют жителям порядок получения компенсаций.

«90% пострадавших в области - жители Петропавловска и Кызылжарского района. В своё время мы обратили внимание на правила возмещения компенсации. Там была норма, что компенсация выплачивается только в случае, если человек прописан там. Мы посчитали это неправильным, мной был направлен депутатский запрос и профильное министерство этот пункт убирает», - рассказал депутат Мажилиса Дмитрий Колода.

В Большой Малышке проживает почти 900 человек. В настоящее время в селе строится новый фельдшерско-акушерский пункт, однако к запланированному вводу в эксплуатацию осенью строители не успевают из-за паводка. Данный вопрос народные избранники взяли на контроль. Всего в Кызылжарском районе от паводка пострадали 1546 домов. В настоящее время порядка 60 кызылжарцев заселились в новые дома.

#мажилис #казахстан #депутат #СКО #AMANAT

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