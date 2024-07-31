Мбаппе купил себе футбольный клуб

В детстве Килиан тренировался в этом клубе

Фото: instagram.com/k.mbappe

Инвестиционный фонд Coalition Capital, принадлежащий французскому нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе и его матери Файзе Ламари, оформил процесс покупки акций футбольного клуба «Кан». Об этом сообщил официальный сайт команды, выступающей в Лиге 2, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Ранее сообщалось, что сумма сделки, в результате которой фонд станет мажоритарным акционером, составит около 20 миллионов евро.

Согласно данным Foot Mercato, семья Мбаппе приобрела 80 процентов акций клуба у американского инвестиционного фонда Oaktree. Оставшаяся часть капитала останется под управлением Пьер-Антуана Каптона, президента наблюдательного совета «Кана».

3 июня Мбаппе официально присоединился к «Реалу», подписав контракт с годовой зарплатой 30 миллионов плюс бонусы за забитые голы. Контракт также включает сумму отступных в размере один миллиард евро.

Стоит отметить, что в детстве Мбаппе тренировался в академии «Кана». В настоящее время этот клуб уже шестой сезон подряд выступает во французской Лиге 2.