Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

В Астане презентовали десятитомное собрание сочинений Марата Конурова

фото Игоря Бургандинова

Романтика реализма

В десятитомник писатель включил как хорошо известные, прошедшие проверку временем, так и еще мало знакомые широкому читателю произведения, работу над которыми завершил совсем недавно. Среди последних – автобиографический роман «На квадратных колесах» и повесть «Эмигранты», рассказывающая о нелегких судьбах казахстанцев на чужбине.

Заметным явлением современной литературы стали произ­ведения Марата Конурова о преступном мире, в суровых законах которого преломляется трагедийная сущность XX века. Его романы «Каждый взойдет на Голгофу» и «Белая лебедь Васьки Бриллианта» критики нередко называют настоящими исследованиями криминальной среды и тюремно-лагерного быта советского времени.

Марат Конуров – реалист и романтик одновременно. Он верит в высокую миссию человека и его способность противос­тоять жестоким вызовам эпохи, в силу чистосердечия и товарищеской взаимовыручки, в глубокий смысл тех моральных категорий, которые порой кажутся нивелированными или попросту утраченными в современном обществе. И чем неказистей становятся гримасы окружающей жизни, тем отчетливей звучит голос этой поистине выстраданной веры.

Внутренний гуманизм произведений писателя – в высвобож­дении человеческого естества из-под власти идеологических клише и навязанных социальных ролей. Посвящая свое перо судьбам маргинальных личнос­тей, Марат Конуров создает психологическую прозу, преис­полненную этическими исканиями, светом духовных побед и неотвратимостью нравственных крушений. Калейдоскоп страстей, греховных и возвышающих, вовлекает читателя в извечный диалог человека со временем, выразительные приметы которого вернее всего обнаруживаются в самых обыденных явлениях нашей жизни.

– В десятитомник вошли произ­ведения, написанные мною в разное время, в разных городах. Впервые они собраны воедино. Конечно, для любого писателя выход собрания сочинений – это значительное событие. Наряду с хорошо знакомыми читателю произведениями я включил в него несколько новых. В основу романа «На квадратных колесах» положены реальные события, имевшие место в моей жизни. Но все-таки главный герой не я, не отдельная личность, а само то время, в котором мы жили. Время социализма, время совершенно иных взаимоотношений между людьми. Финал романа подводит читателя к моменту смены общественного строя, за которым последовала переоценка ценностей прошлой эпохи, обнажение прежде скрытых человеческих изъянов и возникновение новых ориентиров, – говорит Марат Конуров.

Рассуждая над прочитанным

Сюжетообразующим элементом романа «На квадратных колесах» является аллегорический образ жизни как стремительного поезда, чей маршрут устремлен к горизонту вечности. Не боясь ошибиться, можно соотнести этот образ со всем собранием сочинений, каждый том которого – это своеобразная станция на жизненном пути писателя. Кроме уже упомянутых романов и повести «Эмигранты», остро ставящей проблему баланса между материальными благами и духовным началом в человеке, несомненный читательский интерес вызывают такие произведения, как «Потерянный рай» и «Нести свою судьбу». Нельзя не отметить и сборник рассказов «Две тысячи сто девяносто дней тишины», который целиком занимает пятый том собрания и впервые столь полно представляет Марата Конурова как мас­тера малой формы.

Поздравить автора с выходом десятитомника пришли его родные и близкие, видные деятели культуры и искусства, а также многочисленные читатели. Модератором презентации выступил один из крупнейших казахстанских писателей современности, признанный классик отечественной литературы Роллан Сейсенбаев.

– С Маратом Конуровым я познакомился лет 20–25 назад. Он дал мне свою рукопись, попросил прочитать и дать оценку. Скажу без преувеличения: эту рукопись я возил с собой по всему Казахстану. Меня переполняло чувство радости за то, что в литературу, причем не только в казахстанскую, но и в мировую, пришел еще один настоящий писатель. Сегодня Марата Конурова можно смело назвать писателем выдающимся. Его произведения хорошо знают и любят далеко за пределами нашей Родины, – отметил Роллан Сейсенбаев в своем выступлении.

Творчество Марата Конурова высоко оценил и известный российский писатель Евгений Попов, приехавший на презентацию из Москвы. Участник легендарного альманаха «Метрополь» и один из основателей Русского ПЕН-центра признался, что горячо любит Казахстан и всегда с радостью принимает приглашения посетить нашу страну. Проза Марата Конурова, по словам писателя, дает счастливую возможность узнать много нового о жизни республики, о ее прошлом и настоящем. Евгений Попов также подчеркнул, что произведения Конурова всегда отзываются желанием рассуж­дать над прочитанным, споря или соглашаясь с автором в его взглядах на историю и предназначение человека.

Своим мнением о творчестве писателя поделился и народный артист Казахстана Шахимардан Абилов. А карагандинский художник Кайрат Кэй-Кэй создал дружеский шарж, изображающий Марата Конурова в момент выступления перед публикой. Завершилось мероприятие автограф-сессией, в ходе которой любой желающий мог приобрес-ти книги и получить от автора заветную дарственную надпись.

