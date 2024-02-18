МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности

Сильные морозы могут способствовать увеличению техногенных пожаров, передает Kazpravda.kz
«При объявлении штормовых предупреждений воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств на автодорогах», - говорится в сообщении МЧС РК.
В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.
«Держитесь подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов. Не оставляйте детей без присмотра», - предупредили в ведомстве.
Сильные морозы могут способствовать увеличению техногенных пожаров.
«В связи с этим настоятельно рекомендуем не перекаливать печи и не перегружать электросети одновременным включением электроприборов большой мощности», - говорится в сообщении.