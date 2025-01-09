МЧС обратилось к казахстанцам из-за непогоды

Спасатели МЧС призывают не выезжать на автодороги в случае ухудшения погодных условий, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сейчас закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке, а/д республиканского значения Астана-Ерейментау-Шидерты км. 130-200.

На блокпостах на технике повышенной проходимости дежурят сотрудники МЧС.

Кроме того, сотрудники ДЧС Павлодарской области обращаются к населению с просьбой воздержаться от поездок в направлении Акмолинской области.