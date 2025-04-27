МЧС усиливает меры по предотвращению паводков в Восточном Казахстане

Паводки
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В рамках рабочей поездки в Восточный Казахстан вице-министр по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов проинспектировал прохождение паводкового периода в районе Алтай, посетил населенные пункты, где на данный момент идет мониторинг за уровнем воды в реках, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Также он ознакомился с проведенными превентивными мероприятиями.

На реке Бухтарма проведены профилактические взрывные работы по дроблению льда. Выполнены ремонтно-восстановительные работы, берегоукрепительные и дноукрепительные работы на реках, расчистка и углубление русел, наращивание дамб.

Начальник ДЧС Рашид Блялов доложил вице-министру о готовности сил и средств на случай осложнения ситуации. В свою очередь, акимы населенных пунктов представили информацию о проделанной работе по предотвращению подтоплений.

В г. Усть-Каменогорске вице- министр осмотрел пожарные депо. Он отметил, что одним из приоритетных направлений ведомства является улучшение условий службы и быта спасателей.

В завершении рабочей поездки Рамиль Камалов встретился с руководством региона, где были обсуждены важные вопросы прохождения паводкового периода и пожароопасного сезона.

#паводки #наводнение #Восточный Казахстан

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