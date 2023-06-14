"Медбрат" в Алматы придумал схему обогащения на пациентах

32-летнего жителя Алматы подозревают в краже денег у пациента медицинского центра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Фото: Kazpravda.kz

«Не торопясь идти к поставленной цели» – именно под таким лозунгом действовал 32-летний Р. Он устроился сиделкой в один из медицинских центров. Причем эту вакансию он якобы нашел через агентство по трудоустройству. И подходящий пациент нашелся сразу. Не откладывая в долгий ящик, предприимчивый молодой человек начал действовать. Следуя всюду за потерпевшим, «медбрат» удостоверился, что в его сотовом телефоне нет пароля. В один из удобных моментов алматинец перевел с банковского счета пациента на свой 2 млн тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый 1991 года рождения задержан. Р. признал свою вину и подтвердил причастность к преступлению. Зарегистрировано уголовное дело по части 3 уголовной статьи «Кража».

Личность задержанного проверяется на причастность к другим возможным уголовным правонарушениям. Проводится ряд следственных действий, направленных на обеспечение полноты и всесторонности расследования дела, в результате которых будет принято процессуальное решение», – проинформировал начальник управления полиции Ауэзовского района полковник полиции Улан Абулхайыр.