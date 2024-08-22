Медикаменты контрабандой пытались провезти в Казахстан

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

80 тысяч ампул находились в железнодорожном контейнере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудники Пограничной службы КНБ РК в железнодорожном пункте пропуска «Алтынколь» области Жетысу пресекли попытку провоза крупной партии медикаментов.

Лекарственные средства неизвестного происхождения в количестве 80 000 ампул без сопроводительных документов были обнаружены в железнодорожном контейнере.

Груз передан в департамент экономических расследований области для принятия процессуального решения. 

#КНБ #контрабанда #госграница #медикаменты

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