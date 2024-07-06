Медицинская наука расширяет возможности
89
Николай Николаев
В Алматы прошло подписание трехстороннего соглашения между Национальной академией наук при Президенте РК и Шэньчжэньским университетом КНР о создании совместной медицинской лаборатории на базе Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова. Мероприятие приурочено к проходящему в Астане государственному визиту Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Казахстан. Данное соглашение открывает новый этап в укреплении научных связей между нашими странами.