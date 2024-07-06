Медицинская наука расширяет возможности

В рамках его реализации будет создаваться и развиваться Шэньчжэньско-Алматинская передовая лаборатория медицинских наук. Одно подразделение данного центра будет расположено в Национальной академии наук Казах­стана, а второй филиал – в Шэньчжэньском университете.

Сторонами была подчеркнута важность двустороннего сотрудничества и его значимость для научного сообщества Казахстана и Китая. Создание совместной лаборатории, считают экс­перты, откроет уникальные возможности для обмена передовыми знаниями и технологиями, что послужит основой для множества перспективных научных проектов. Направления сотрудничества будут охва­тывать разработку лекарственных препаратов из натуральных продуктов, изучение неста­бильности генома и опухолевого генеза, инфекционного иммунитета и воспаления, а также разработку медицинского оборудования. Первый предложенный совместный исследовательский проект – «Мультицелевой дизайн новых лекарственных препаратов на основе фитосырья».

Исполняющая обязанности президента НАН РК Ляззат Ералиева заявила, что этот центр будет проводить большую научную и практическую работу по различным направлениям.

– В рамках этого соглашения мы будем обмениваться студентами, преподавателями. Они будут бесплатно проводить трехмесячные курсы для наших студентов, докторантов. Помимо образовательного направления сотрудничества, мы планируем реализацию научных проектов на базе этой лаборатории. Здесь будут проходить совместные конференции, тренинги, будут представлены новые научные разработки, прежде всего в области фармации и геномных технологий, – пояснила она.

Одно из основных направлений деятельности лаборатории – это разработка новых лекарственных препаратов на основе отечественного лекарственного сырья по потребностям здравоохранения Казахстана. Сейчас основной воп­рос касается темы противораковой терапии. Работа лаборатории будет финансироваться со стороны КНР.

На церемонии выступил консул Китайской Народной Республики в городе Алматы Чжан Вэй, присутствовали высокопоставленные представители академического сообщества, в том числе исполнительный декан медицинского факультета Шэньчжэньского университета профессор Синчжи (Ксавьер) Сюй, председатель правления – ректор Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова Марат Шоранов, а также ведущие казахстанские ученые.