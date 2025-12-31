Для обеспечения доступности и непрерывности медицинской помощи горожанам в период новогодних праздничных дней в медорганизациях столицы организован усиленный режим работы. Об этом сообщил акимат Астаны, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным столичного Управления общественного здравоохранения, в Астане функционируют 42 организации первичной медико-санитарной помощи. В амбулаторно-поликлинических организациях утверждены графики дежурств врачей общей практики, педиатров, среднего медицинского персонала, а также дежурных администраторов. В праздничные и выходные дни обеспечен прием пациентов с неотложными состояниями, проведение осмотров, выписка рецептов и продление листов временной нетрудоспособности.

Фильтр-кабинеты в поликлиниках будут работать ежедневно с 08:00 до 18:00 согласно утвержденным графикам. Работа кабинетов неотложной помощи организована в полном объеме.

Приемные отделения стационаров работают в круглосуточном режиме. Обеспечено дежурство профильных специалистов, среднего медицинского персонала, а также диагностических служб (лаборатория, лучевая диагностика). Сформированы резервные бригады медицинских работников на случай роста обращаемости населения.

Скорая медицинская помощь и службы экстренного реагирования также работают в штатном круглосуточном режиме. Обеспечено взаимодействие между поликлиниками, приемными покоями стационаров и службой скорой медицинской помощи.

Контроль за работой медицинских организаций в праздничные дни осуществляется в круглосуточном режиме, отметили в акимате.