Медовый экспорт

Сельское хозяйство
5
Бек Нигметов

В два с половиной раза за минувший год вырос экспорт казахстанского меда, что подтверждает высокий международный спрос на эту отечественную продукцию.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По оценкам экспертов, отечественное пчеловодство уверенно укрепляет позиции и может стать одной из наиболее доходных и стратегически важных отраслей АПК.

Как сообщает пресс-служба­ Министерства сельского хозяй­ства, по итогам 2025-го экспорт меда из Казахстана достиг 1 477 тонн. Годом ранее этот показатель составлял 603 тонны. Основной поток янтарного деликатеса направляется в Узбекистан (85,6% от общего экспорт­ного объема). Кроме того, наша сладкая продукция экспортируется в Канаду, КНР, Саудовскую Аравию, Россию, США и Оман.

В настоящее время в Восточно-­Казахстанской, Павлодарской, Алматинской, Туркестанской областях и областях Абай и Жетысу насчитывается 241 тыс. пчелосемей. Из них 90,2 тыс. – племенные.­ Ежегодно отечественная отрасль пчеловодства производит около 5 тыс. тонн меда. Из этого объема 46,5%, или 2,3 тыс. тонн, приходится на личные подсобные хозяйства.

В целях господдержки пчеловодства предусмотрены субсидии для владельцев пасек в сумме 200 тенге за каждый проданный килограмм­ меда. Системная работа по развитию отрасли продолжается. Так, в 2024-м была утверждена Дорожная карта по развитию пчеловодства на период до 2027 года. Подготовлены и внесены в Парламент поправки в Закон «О пчеловодстве».

11 февраля текущего года прошло первое заседание специальной рабочей группы, обсудившей проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам пчеловодства». Принятие предлагаемых новелл позволит обеспечить прозрачность учета в отрасли, улучшить селекционно-­племенную работу и конкурентоспособность казахстанского меда на внешних рынках.

