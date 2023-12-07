Медпомощь на селе

Здравоохранение
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Любовь Доброта

В текущем году в Туркестанской области запланировано открытие 11 учреждений здравоохранения.

фото из архива "КП"

Практически все они расположены в сельской глубинке. Строительство 11 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий началось в прошлом году. Четыре объекта уже введены в эксплуатацию. Жители населенных пунктов Рыскул, Шукурбулак, Акбиик, Келтемашат Тюлькубасского райо­на теперь имеют возможность получать медицинскую помощь, не выезжая из аула.

Еще на семи объектах завершаются внутренняя отделка помещений, установка оборудования, благоустройство прилегающей территории. С нетерпением открытия ФАПов и врачебных амбулаторий ждут в аулах Ықылас темир, Дербез и Тореарык Ордабасинского района, Каракалпак – Сарыагашского района, Какпак и Ынталы – Казыгуртского района, Талапты – Отырарского района.

Кроме того, в сельской местности ведется строительство еще трех учреждений здравоохранения. Средства на финансирование строительных работ выделены из областного бюджета и Нацио­нального фонда.

В рамках национального проекта «Модернизация здравоохранения на селе» планируется строительство еще 49 объектов. Строительство больницы на 570 мест в Туркестане должно быть завершено в следующем году. Также разрабатывается проект строительства перинатального центра и современного медицинского комплекса в городе Сарыагаше.

В регионе в последние годы идет интенсивное материально-техническое оснащение объектов здравоохранения. В целом по области уровень оснащенности оборудованием 46 медицинских организаций превысил 84%. Наличие современного оборудования сказалось на снижении показателей по основным заболеваниям.

Сейчас в системе здравоохранения работают более 5,5 тыс. врачей и свыше 19 тыс. специалис­тов среднего звена. В то же время все еще наблюдается дефицит специа­листов. В прошлом году по программе «С дипломом – в село!» работать в сельскую местность приехали 37 медиков, каждому из которых была оказана финансовая поддерж­ка в размере 1,5 млн тенге.

#здравоохранение #село #Туркестанская область #амбулатория

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