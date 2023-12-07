Медпомощь на селе Здравоохранение 7 декабря 2023 г. 1:30 1085 Любовь Доброта В текущем году в Туркестанской области запланировано открытие 11 учреждений здравоохранения. фото из архива "КП" Практически все они расположены в сельской глубинке. Строительство 11 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий началось в прошлом году. Четыре объекта уже введены в эксплуатацию. Жители населенных пунктов Рыскул, Шукурбулак, Акбиик, Келтемашат Тюлькубасского района теперь имеют возможность получать медицинскую помощь, не выезжая из аула. Еще на семи объектах завершаются внутренняя отделка помещений, установка оборудования, благоустройство прилегающей территории. С нетерпением открытия ФАПов и врачебных амбулаторий ждут в аулах Ықылас темир, Дербез и Тореарык Ордабасинского района, Каракалпак – Сарыагашского района, Какпак и Ынталы – Казыгуртского района, Талапты – Отырарского района. Кроме того, в сельской местности ведется строительство еще трех учреждений здравоохранения. Средства на финансирование строительных работ выделены из областного бюджета и Национального фонда. В рамках национального проекта «Модернизация здравоохранения на селе» планируется строительство еще 49 объектов. Строительство больницы на 570 мест в Туркестане должно быть завершено в следующем году. Также разрабатывается проект строительства перинатального центра и современного медицинского комплекса в городе Сарыагаше. В регионе в последние годы идет интенсивное материально-техническое оснащение объектов здравоохранения. В целом по области уровень оснащенности оборудованием 46 медицинских организаций превысил 84%. Наличие современного оборудования сказалось на снижении показателей по основным заболеваниям. Сейчас в системе здравоохранения работают более 5,5 тыс. врачей и свыше 19 тыс. специалистов среднего звена. В то же время все еще наблюдается дефицит специалистов. В прошлом году по программе «С дипломом – в село!» работать в сельскую местность приехали 37 медиков, каждому из которых была оказана финансовая поддержка в размере 1,5 млн тенге. #здравоохранение #село #Туркестанская область #амбулатория