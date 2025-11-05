Медпомощь рядом Медицина 5 ноября 2025 г. 5:21 9 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай В трех селах Бескарагайского района области Абай открылись новые медицинские пункты. Они появились в селах Коянбай, Кара-Мырза и Долонь. Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов Село Коянбай расположено на границе с Российской Федерацией. Сегодня здесь проживают 400 человек, в селе Кара-Мырза – 306, а в Долоне – 354 жителя. По информации управления здравоохранения области Абай, в рамках программы «Модернизация сельского здравоохранения» в районе построено 11 объектов, среди них – четыре врачебные амбулатории, один фельдшерско-акушерский и шесть медицинских пунктов. Новые медпункты оснащены в соответствии с современными требованиями. Здесь функционируют кабинеты физиотерапии и процедурные, помещения для среднего медицинского персонала, а также аптечные пункты. Объекты укомплектованы медицинским оборудованием: небулайзером, электрокардиографом, дефибриллятором, двухканальным сенсорным аппаратом магнитотерапии, спирометром, а также стационарным устройством для ультрафиолетового лечения верхних дыхательных путей. Открытие медицинских пунктов позволит обеспечить жителей отдаленных сел качественной и доступной первичной медицинской помощью. Этот шаг направлен на повышение уровня сельской медицины и улучшение качества жизни населения. #регионы #медицина #медпункт