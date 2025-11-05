Медпомощь рядом

Медицина
9
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В трех селах Бескарагайского райо­на области Абай открылись новые медицинские пунк­ты. Они появились в селах Коянбай, Кара-Мырза и Долонь.

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Село Коянбай расположено на границе с Российской Федерацией. Сегодня здесь проживают 400 человек, в селе Кара-Мырза – 306, а в Долоне – 354 жителя.

По информации управления здравоохранения области Абай, в рамках программы «Модернизация сельского здравоохранения» в районе построе­но 11 объектов, среди них – четыре врачебные амбулатории, один фельд­шерско-акушерский и шесть медицинских пунктов.

Новые медпункты оснащены в соответствии с современными требованиями. Здесь функционируют кабинеты физиотерапии и процедурные, помещения для среднего медицинского персонала, а также аптечные пункты. Объекты укомплектованы медицинским оборудованием: небулайзером, электрокардиографом, дефибриллятором, двухканальным сенсорным аппаратом магнитотерапии, спирометром, а также стационарным устройством для ультрафиолетового лечения верх­них дыхательных путей.

Открытие медицинских пунктов позволит обеспечить жителей отдаленных сел качественной и доступной первичной медицинской помощью. Этот шаг направлен на повышение уровня сельской медицины и улучшение качества жизни населения.

#регионы #медицина #медпункт

