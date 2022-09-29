Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы

Преступное производство развернулось в одном из домов в Илийском районе Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Задержаны супруги – 36-летний гражданин Ж. и 29-летняя гражданка Ж. В их съемном жилище обнаружено свыше 2 кг порошкообразного вещества, стеклянная колба с 7 литрами жидкости, около 40 литров химических веществ в канистрах, порошкообразные химические вещества, порядка 7 кг, кусты с растениями и инвентарь, использованный наркодельцами при изготовлении синтетического наркотика – мефедрон. Предприимчивая пара сообщила, что инструкцию получали через интернет, а сырье – через закладки", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По словам задержанных, "работодатель" обещал им за каждый килограмм синтетического наркотика вознаграждение в размере 1 миллиона тенге.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.297 ч.1 УК РК. Вещественные доказательства изъяты и направлены на судебно-химическую экспертизу.

Уголовное дело расследует Управление полиции Илийского района Алматинской области, по территориальности.