Глава Минпрома ответил на слухи о блокировке банковских счетов АМТ

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"Действительно, такая информация проходила, что были наложены ограничения. Но не все счета были заблокированы, только некоторые суммы в рамках судебных разбирательств "АрселорМиттал Темиртау" с третьими лицами. По моей информации, никаких сейчас блокировок нет. Обязательства перед сотрудниками и поставщиками будут выполняться в полном объеме. Сомнений ни у кого не должно быть – государство и новый инвестор не допустят нарушения прав сотрудников этого предприятия", — пояснил глава ведомства.

Также он отметил, что самое важное для государства - сохранение работоспособности этого предприятия и всех 32 тыс. рабочих мест, сохранение жизнеспособности сталелитейного производства в республике.

Ранее сообщалось, что правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. ArcelorMittal также пожертвовала 16 млрд тенге в благотворительный фонд "Қазақстан халқына".