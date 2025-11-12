Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала

В мире
124

Архитекторы горизонтального небоскреба начали сомневаться, возможно ли построить сооружение, как задумано

Рендер горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM

Футуристический мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» (The Line) — город длиной 170 километров с зеркальными фасадами, рассчитанный на 9 млн жителей — резко сократили после столкновения с инженерными ограничениями и стремительно растущими затратами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-science.ru

Когда строительство началось 3 года назад, «Зеркальная линия» должна была стать символом неудержимого прогресса Саудовской Аравии, которая стремилась перейти от нефти к цифровой экономике. Но по мере продвижения проект столкнулся с реальностью. Архитекторы горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» начали сомневаться, возможно ли построить сооружение, как задумано. Стоимость росла, сроки сдвигались, а иностранные инвестиции, на которые рассчитывал Эр-Рияд, так и не поступили.

Сегодня, потратив по меньшей мере 50 миллиардов долларов, строители усеяли пустыню сваями, а по ландшафту тянутся глубокие траншеи. Запланированные 20 «модулей» горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сокращены примерно до трех.

В Neom настаивают, что «Зеркальная линия» остается долгосрочной целью, но многочисленные инсайдеры издания Financial Times от архитекторов до инженеров и бывших топ-менеджеров отметили, что грандиозный концепт фактически рухнул — под натиском законов физики, стоимости и политических реалий.

#строительство #Саудовская Аравия #мегапроект #The Line

