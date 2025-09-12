Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев проверил ход реализации Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС). Вице-премьер заслушал отчеты по финансированию пилотных проектов, механизму закупок, поддержке отечественных производителей, созданию цифровой единой платформы «Smart Turmys», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

На сегодня к участию в МЭКС утверждены 48 пилотных проектов. В этом году по линии АО «КЖК» направлено 22,5 млрд тенге на запуск 10 пилотных проектов МЭКС в Карагандинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. Это дебютный выкуп АО «КЖК» облигаций акиматов, направленный на модернизацию объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоочистки и электроснабжения.

По линии АО «БРК» на рассмотрении находятся 8 проектов на сумму 118,4 млрд тенге. Госорганами организовано взаимодействие между отечественными товаропроизводителями (ОТП) и субъектами естественных монополий. Создается реестр ОТП. Определены 669 EPC-подрядчиков в разрезе регионов и объем закупок по 2,7 товарным позициям на 2,2 трлн тенге.

Сформирован перечень потенциальных товаров для налаживания производства в рамках офтейк-контрактов. Потребность товаров опубликована на официальном сайте Министерства промышленности и строительства и АО «QazIndustry».

Разрабатывается электронная платформа закупок. Проведены встречи с отраслевыми ассоциациями и ОТП для ознакомления с механизмом закупа товаров. Продолжаются выездные семинар-совещания по регионам для разъяснения основных направлений Нацпроекта. Ход реализации МЭКС публикуется на сайте modernization.kz и Telegram-канале Модернизация.Кз.

Отдельно на заседании Проектного офиса остановились на внедрении цифровизации, приборизации и искусственного интеллекта в сфере ЖКХ, изучению международного опыта.

По итогам вице-премьер дал ряд поручений акиматам и профильным министерствам по оперативному завершению всех действующих процессов и определению необходимых потребностей регионов на 2026-2029 гг. в рамках МЭКС.