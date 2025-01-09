Мексика ответила Трампу картой Мексиканской Америки

США
117

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что  переименует Мексиканский залив в «Залив Америки». По его мнению, это название звучит «более красиво»

Клаудия Шейнбаум (Фото: Presidencia de Mexico / Reuters)

Трамп ранее предложил переименовать Мексиканский залив в Американский. В свою очередь президент Мексики после этого показала карту 1607 года с Мексиканской Америкой и отметила, что такое название звучит неплохо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rbc.ru

Мексиканская Америка — название части Северной Америки, использовавшееся на картах несколько веков назад, «звучит неплохо», заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум после слов избранного президента США Дональда Трампа о планах переименовать Мексиканский залив в Американский.

«Мексиканская Америка — звучит неплохо», — сказала Шейнбаум, показывая карту 1607 года, на которой большая часть Северной Америки, которая охватывает отдельные территории современных США и Мексики, обозначена как America Mexicana.

Бывший министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль отметил, что это название северной части американского континента известно с XVII века. Он указал, что название «Мексиканский залив» признано на международном уровне и используется в качестве морского навигационного ориентира на протяжении сотен лет. В частности, оно было отражено и на продемонстрированной карте.

Напомним, Трамп 7 января предложил изменить название залива, заявив, что «Американский залив» — это красивое и уместное название.

Axios отмечает, что территории, показанные на карте, на которую сослалась Шейнбаум, — речь о юго-западной и западной частях США — были получены страной под контроль после американо-мексиканской войны 1846-1848 годов. До этого они относились к испанским колониям в Америке (Новая Испания, которая существовала с 1535-го по 1821 год), а потом перешли под контроль Мексики, которая получила независимость в 1821-м.

Война завершилась в 1848 году подписанием Договора Гваделупе-Идальго. По нему к США отошли такие территории, как Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта и др., Мексика в итоге лишилась примерно половины ранее подконтрольных ей земель.

#США #Мексика #Трамп #карта

Популярное

Все
Дорогу молодым!
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Сбалансированный подход
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Всеобъемлющее выступление
Извлечь металлы, переработать шлаки
Последовательность и верность традициям
Самый умный нашелся!
Найти работу по душе
Миллион за VIP-номер
Библиотека как центр притяжения
В Шымкенте проходят «Рождественские встречи-2025»
Началась рекультивация полигона
63 села отказались от алкоголя
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Наука должна служить во благо общества
Свалки под окнами
В полтора раза вырос экспорт зерна
Есть девять комфортных школ!
Готовимся к паводковому периоду
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории
Токаев подписал закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
Президент направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?

Читайте также

Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе может превысить $50 млрд –…
Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в …
В Малибу горят дома звезд Голливуда
Amazon выкупила права на фильм о Меланье Трамп

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]