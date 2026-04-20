Мелодии сердца: киноспектакль по песням о любви показали в Астане

Афиша
Дана Аменова
специальный корреспондент

Постановка «Аялдама» стала первым опытом подобного формата для коллектива и сразу привлекла внимание зрителей своей глубиной и эмоциональностью

Фото: пресс-служба театра

В Государственном театре драмы и комедии имени А.Мамбетовой недавно состоялась премьера киноспектакля, основанного на реальных событиях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В основе сюжета символичная «остановка», где переплетаются судьбы героев. Несколько истории любви раскрываются через разные характеры: где-то проявляется смелость, где-то стеснительность, в других  ребячество и упрямство. Все они объединены общей темой поиском любви и внутренней близости.

Особое место в постановке занимает образ дождя тонкая метафора любви. Люди не боятся дождя, но всё же прячутся под зонтами. Так и в жизни: стремясь к любви, человек одновременно защищает себя от неё. Этот философский посыл становится одной из ключевых идей спектакля.

Не менее выразительной является метафора «автобусов»: герои уходят с разными людьми, словно садясь в разные маршруты жизни, но при этом остаются связаны внутренне их взгляды встречаются на той самой остановке, где продолжается безмолвный диалог.

Главные роли исполнили Айдана Курашева и Серик Максатов. Также в постановке приняли участие Ермахан Жумабек, Дильназ Кабдырова, Дарын Прекеш, Серикова Аяжан, Джулия Нараханова, Ерасыл Ахан и Айнур Жумабаева.

Музыкальное сопровождение, исполняемое вживую после ключевых эпизодов, усилило эмоциональное восприятие спектакля.  Песни прозвучали в исполнении Акжола Амантая, Алмас Аскарулы, Гаухар Женисовой.

Особым гостем вечера стал известный певец Абзал Утешов, который завершил постановку своей знаковой песней, поставив яркую точку в этом чувственном повествовании. Он также пожелал творческому коллективу дальнейших успехов и вдохновения.

Премьера была приурочена ко Дню влюблённых  празднику Козы Корпеш - Баян Сулу, что символично подчеркнуло главную тему спектакля любовь во всех её проявлениях. Режиссер Али Бидахмет известный своей приверженностью к мелодрамам, ранее представил зрителям такие музыкальные постановки, как «Танакөз», «MuzАРТ» и «Сәйгүлік».

В этот раз он отметил, что именно песни Абзала Утешова стали вдохновением для создания «Аялдама», придав спектаклю особую музыкальную и эмоциональную атмосферу. Автор постановки - Казыбек Аманжол. Его драматургия узнаваема, за внешней простотой и легкостью повествования скрывается тонкая философия, раскрывающая глубину человеческих чувств и жизненных выборов.

Особое драматургическое решение постановки заключается в построении главной линии героя.  Молодого персонажа исполнил Серик Максатов, тогда как его же образ в зрелом возрасте воплощает заслуженный деятель Казахстана Ербол Есендосов.

Однако эта связь раскрывается не сразу. На протяжении всего спектакля рассказчик, сидящий на остановке, воспринимается зрителем как сторонний наблюдатель  своего рода «купидон», который тонко направляет судьбы других героев. Он даёт советы, подталкивает к решениям, становится невидимым связующим звеном для других отдельных любовных историй.

Лишь в конце зритель узнаёт, что этот мудрый наблюдатель и есть тот самый герой, чья личная история любви связана с этой остановкой. Это придаёт всей постановке неожиданный эмоциональный поворот и усиливает её философский смысл. Спектакль состоял из эпизодов : «Жаңбыр бейне»,  «Бір ойлап алам», «Тағдыр».

#театр #премьера #киноспектакль #Аялдама

Популярное

Все
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Казахскую тазы представили на международной выставке
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
В шаге от элиты
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Читайте также

Жемчужины южной сцены: чем покорили столичную публику артис…
Триумф вечности: шедевр Моцарта объединил сотни музыкантов …
Из коллекции Бахрушинского музея: выставка «Пушкин и театр»…
Артисты столичного театра отправятся на гастроли в Туркестан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]