Мелодии сердца: киноспектакль по песням о любви показали в Астане

Постановка «Аялдама» стала первым опытом подобного формата для коллектива и сразу привлекла внимание зрителей своей глубиной и эмоциональностью

Фото: пресс-служба театра

В Государственном театре драмы и комедии имени А.Мамбетовой недавно состоялась премьера киноспектакля, основанного на реальных событиях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В основе сюжета символичная «остановка», где переплетаются судьбы героев. Несколько истории любви раскрываются через разные характеры: где-то проявляется смелость, где-то стеснительность, в других ребячество и упрямство. Все они объединены общей темой поиском любви и внутренней близости.

Особое место в постановке занимает образ дождя тонкая метафора любви. Люди не боятся дождя, но всё же прячутся под зонтами. Так и в жизни: стремясь к любви, человек одновременно защищает себя от неё. Этот философский посыл становится одной из ключевых идей спектакля.

Не менее выразительной является метафора «автобусов»: герои уходят с разными людьми, словно садясь в разные маршруты жизни, но при этом остаются связаны внутренне их взгляды встречаются на той самой остановке, где продолжается безмолвный диалог.

Главные роли исполнили Айдана Курашева и Серик Максатов. Также в постановке приняли участие Ермахан Жумабек, Дильназ Кабдырова, Дарын Прекеш, Серикова Аяжан, Джулия Нараханова, Ерасыл Ахан и Айнур Жумабаева.

Музыкальное сопровождение, исполняемое вживую после ключевых эпизодов, усилило эмоциональное восприятие спектакля. Песни прозвучали в исполнении Акжола Амантая, Алмас Аскарулы, Гаухар Женисовой.

Особым гостем вечера стал известный певец Абзал Утешов, который завершил постановку своей знаковой песней, поставив яркую точку в этом чувственном повествовании. Он также пожелал творческому коллективу дальнейших успехов и вдохновения.

Премьера была приурочена ко Дню влюблённых празднику Козы Корпеш - Баян Сулу, что символично подчеркнуло главную тему спектакля любовь во всех её проявлениях. Режиссер Али Бидахмет известный своей приверженностью к мелодрамам, ранее представил зрителям такие музыкальные постановки, как «Танакөз», «MuzАРТ» и «Сәйгүлік».

В этот раз он отметил, что именно песни Абзала Утешова стали вдохновением для создания «Аялдама», придав спектаклю особую музыкальную и эмоциональную атмосферу. Автор постановки - Казыбек Аманжол. Его драматургия узнаваема, за внешней простотой и легкостью повествования скрывается тонкая философия, раскрывающая глубину человеческих чувств и жизненных выборов.

Особое драматургическое решение постановки заключается в построении главной линии героя. Молодого персонажа исполнил Серик Максатов, тогда как его же образ в зрелом возрасте воплощает заслуженный деятель Казахстана Ербол Есендосов.

Однако эта связь раскрывается не сразу. На протяжении всего спектакля рассказчик, сидящий на остановке, воспринимается зрителем как сторонний наблюдатель своего рода «купидон», который тонко направляет судьбы других героев. Он даёт советы, подталкивает к решениям, становится невидимым связующим звеном для других отдельных любовных историй.

Лишь в конце зритель узнаёт, что этот мудрый наблюдатель и есть тот самый герой, чья личная история любви связана с этой остановкой. Это придаёт всей постановке неожиданный эмоциональный поворот и усиливает её философский смысл. Спектакль состоял из эпизодов : «Жаңбыр бейне», «Бір ойлап алам», «Тағдыр».