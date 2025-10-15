Фото Kozybayev University

Северо-Казахстанская область укрепляет образовательные связи с Азией. Подписан меморандум о взаимопонимании с Университетом Путра, входящим в ТОП-150 лучших вузов мира. Это партнерство откроет новые возможности для студентов и преподавателей Kozybayev University, сообщает Kazpravda.kz

Университет Путра (Universiti Putra Malaysia) входит в ТОП-150 лучших вузов мира. Один из ведущих государственных вузов страны был основан в 1931 году. Сегодня университет объединяет 15 факультетов и обучает свыше 25 тысяч студентов, включая представителей более 50 стран.

В течение месяца в Kozybayev University работали представители малазийского вуза — доктор PhD Лили Нурлияна Абдулла, Азизол Абдулла и Сухайми Пилус. Они провели лекции, семинары и совместные научные консультации.

- Я уже во второй раз в вашем университете и вижу большой прогресс — особенно в уровне владения английским языком и в активности студентов. Мы начали совместный научный проект по созданию модели цифрового обучения с применением технологий искусственного интеллекта, — отметила доктор Лили Нурлияна Абдулла. - Это хорошее начало сотрудничества, - подчеркнул ректор Kozybayev University Ербол Исакаев. - Мы готовы рассмотреть возможность реализации двудипломных образовательных программ. Подобный опыт у нас уже есть: мы успешно сотрудничаем с Университетом Аризоны (США) и Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства (КНР).

Соглашение предполагает обмен лучшими практиками и инновационными подходами в образовании, академическую мобильность студентов и преподавателей, проведение стажировок и реализацию совместных исследовательских инициатив.

