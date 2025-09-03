В Северо-Казахстанском университете имени М. Козыбаева откроется совместный Научный Аграрный Центр Казахстана и Китая

Фото СКУ им. М. Козыбаева

Новый проект станет площадкой для внедрения передовых агротехнологий, подготовки специалистов и развития масложировой отрасли региона.

В рамках казахско-китайского делового совета с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна состоялось подписание меморандума о создании Научного Аграрного Центра на базе Kozybayev University совместно с корпорацией «Айцзю». Документ подписали ректор университета Ербол Исакаев и директор корпорации Цзя Цзин.

В церемонии также принял участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, что подчеркивает особую значимость инициативы для развития национальной системы образования и науки.

Корпорация «Айцзю», основанная в 1934 году, является одним из лидеров Китая в переработке зерна и масличных культур. В Казахстане компания известна проектом ТОО «Тайынша Май» в Северо-Казахстанской области, реализованным в рамках инициатив «Один пояс, один путь» и «Светлый путь».

Будущий Научный Аграрный Центр объединит потенциал СКУ им. М. Козыбаева, корпорации «Айцзю» и Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства Китая. На его базе будут реализованы проекты по селекции и переработке рапса, льна, подсолнечника, внедрению современных агротехнологий и подготовке кадров для отрасли.

Создание Центра станет драйвером развития агросектора Северного Казахстана и укрепит позиции страны на международном рынке сельскохозяйственной продукции.